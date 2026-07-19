مراجعة مسلسل The East Palace.. لماذا يحظى باهتمام جمهور نتفليكس؟

خبرني - يقدم مسلسل The East Palace تجربة تجمع بين الرعب والخيال والمؤامرات السياسية في إطار تاريخي، مع تقييمات مرتفعة وإشادات بجودة التنفيذ والمؤثرات البصرية.

بدأ عرض المسلسل الكوري The East Palace على منصة نتفليكس قبل يومين، ونجح سريعًا في جذب اهتمام الجمهور من خلال موسمه الأول المكون من 8 حلقات، إذ يمزج بين عناصر الرعب والخيال والمؤامرات السياسية في حقبة تاريخية، مقدمًا تجربة درامية متنوعة تستهدف محبي الأعمال الكورية والخوارق.

يسعى مسلسل The East Palace، أو القصر الشرقي، إلى تقديم تجربة مختلفة لمحبي إنتاجات نتفليكس، معتمداً على قصة تجمع بين قاتل شياطين وسيدة بلاط تمتلك قدرات استبصار، في محاولة لإنقاذ مملكتهما، ليجمع العمل بين أكثر من نوع درامي في إطار واحد.

وتدور أحداث المسلسل خلال عهد مملكة جوسون، حين كان للشامان نفوذ واسع داخل العائلة المالكة، حيث تتسبب روح البركة في وفاة أحد الأمراء. وبعد مرور 30 عامًا على فقدان الملكة الأرملة، التي تجسدها جانغ يونغ نام، أبناءها، تعود روح البركة لمطاردة ابنها الوحيد، الملك الذي يؤدي دوره تشو سيونغ وو، محذرة إياه من اقتراب فناء نسله.

وينصح أحد الرهبان الملك بالبحث عن غو تشون، الذي يجسد شخصيته نام جو هيوك، وهو قاتل شياطين ساخط وكسول يمتلك القدرة على التنقل بين عالم الأرواح، أو ما يُعرف بعالم "غوي". ورغم عدم اكتراثه بالأمر، يجبره الملك على القضاء على الشيطان وإنقاذ ابنه، وإلا سيكون مصيره السيف.

وبأمر من الملك، يعمل غو تشون إلى جانب سانغ غانغ، التي تؤدي دورها رو يون سيو، وهي سيدة بلاط عنيدة تنتمي إلى الطبقة الدنيا، وابنته المنفصلة عنه، وتمتلك قدرة سماع الأرواح والتحدث إليها. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهونه لا يقتصر على الكائنات الخارقة، بل يمتد إلى أسرار مدمرة تناقلتها الأجيال، ويكتشفونها تدريجيًا، لتنعكس على علاقتهم بالعائلة المالكة وبأنفسهم.

حقق مسلسل القصر الشرقي تقييمات مرتفعة على المنصات المتخصصة بعد أقل من يومين على انطلاق عرضه، إذ نال نسبة 100% على موقع Rotten Tomatoes.

كما حصل على تقييم 7.7 من 10 عبر موقع IMDb، ومتوسط 8 من 10 على منصة MyDramaList، إلى جانب إشادات واسعة من النقاد بأجواء العمل، وطريقة توظيف المؤثرات البصرية والرسوم الحاسوبية.

ويصنف المسلسل ضمن أعمال الرعب، ويناسب المشاهدين ممن تجاوزوا 16 عامًا، ويشارك في بطولته نام جو هيوك، ورو يون سيو، وتشو سيونغ وو، بينما كتب السيناريو تشوي جونغ كيو، وكوون سو را، وسيو جي وون، ويتولى الإخراج تشوي جونغ كيو.

يعتمد مسلسل القصر الشرقي على أسلوب بصري مستوحى من الأنمي، مع سرد درامي متماسك يستند إلى الفلكلور الكوري. وخلال حلقاته الثماني، نجح الكاتبان كوون سو را وسيو جاي وون في تحقيق توازن بين بناء عالم الأساطير والصراع الممتد بين الأحياء والأموات.

وتبرز مشاهد الحركة بطابع دموي سريع الإيقاع، حيث يمنح المخرج مشاهد المواجهات، ولا سيما الخاصة بشخصية غو تشون، حيوية واضحة، مع تقديم انتقالات سلسة بين العالمين، بما ينعكس على قوة المشاهد الدرامية.

كما يقدم المسلسل مزيجًا متقنًا من المؤثرات العملية والرسوم الحاسوبية، ليقدم مستوى بصريًا ينافس أعمالًا ضخمة من إنتاج نتفليكس، مثل Stranger Things، إلى جانب تميز فريق المكياج في تصميم الأرواح الشبيهة بالبشر، وإظهار التأثيرات الجسدية التي تصيب الشخصيات عند مواجهتها تلك الكائنات الغامضة.

وتشكل العلاقة بين غو تشون وسانغ غانغ الجانب الإنساني الأبرز في العمل، إذ تبدو أقرب إلى علاقة أخوية يغلب عليها التنافس والمشاحنات أكثر من كونها علاقة رومانسية، رغم الانسجام الواضح بين الشخصيتين.

ويقدم مسلسل The East Palace تجربة درامية تجمع بين الرعب والخيال والمغامرة، مع الاعتماد على عالم قتل الشياطين والأساطير الكورية. ولمن تعرف إلى الفلكلور الكوري من خلال أعمال مثل صائدو شياطين الكيبوب، يمثل هذا المسلسل إضافة ثرية للتعرف إلى مزيد من المخلوقات والأساطير المتجذرة في الثقافة الكورية.