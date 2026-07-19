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  • «استولى على كل الأرباح».. شيرين عبدالوهاب ترفع دعوى ضد مسؤول صفحاتها

«استولى على كل الأرباح».. شيرين عبدالوهاب ترفع دعوى ضد مسؤول صفحاتها

  • 19 تموز 2026
  • 18:53
استولى على كل الأرباح شيرين عبدالوهاب ترفع دعوى ضد مسؤول صفحاتها

خبرني - تقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب بدعوى أمام الجهات القضائية المختصة ضد المسؤول السابق عن إدارة حساباتها الرسمية، بحسب محاميها ياسر قنطوش.

وأوضح قنطوش أن الدعوى جاءت بعد اتهام المسؤول السابق بالاستيلاء على صفحات الفنانة والاستفادة من العوائد المالية الناتجة عن إدارتها، إلى جانب رفضه تسليمها الحسابات.

وأكد محامي شيرين عبد الوهاب، لوسائل إعلام محلية، أن الإجراءات القانونية تهدف إلى إلزام مدير الصفحات السابق بتقديم كشف حساب شامل عن الإيرادات والأرباح التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما تتضمن المطالب رد المستحقات المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة الاستيلاء على الحسابات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات قانونية تسعى من خلالها شيرين عبد الوهاب إلى استعادة السيطرة الكاملة على صفحاتها الرسمية، وحماية حقوقها المالية والأدبية، في ظل استمرار النزاع مع المسؤول السابق عن إدارتها.

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