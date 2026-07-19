عيادة الطوارئ بدل الطبيب.. الجيل (زد) يتبنى عادات صحية مختلفة

خبرني - رغم أهمية الفحوص الطبية الدورية في الوقاية من الأمراض واكتشافها مبكرًا، يبدو أن أبناء الجيل "زد" يعيدون رسم علاقتهم بالرعاية الصحية بطريقة مختلفة، إذ بات كثير منهم يفضلون التوجه إلى عيادات الرعاية العاجلة عند الحاجة بدلًا من بناء علاقة طويلة الأمد مع طبيب رعاية أولية.

وبحسب تقرير نشرته "سي إن إن" استنادًا إلى مسح أجراه المركز الطبي بجامعة ولاية أوهايو ويكسنر، فإن أكثر من ربع الشباب البالغين لا يملكون طبيب رعاية أولية، فيما أجرى 47% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا فحصًا صحيًا سنويًا خلال العام الماضي.

ويرى خبراء أن هذا التوجه قد يحمل تداعيات صحية مستقبلية، لأن الفحوص الدورية لا تقتصر على معالجة المشكلات الحالية، بل تساعد على اكتشاف عوامل الخطر مبكرًا ومتابعة الصحة الجسدية والنفسية على المدى الطويل.

وأظهر الاستطلاع أن 36% من أبناء الجيل "زد" يلجؤون أولًا إلى عيادات الرعاية العاجلة عند مواجهة مشكلات صحية غير طارئة، وهو ما يعكس تفضيلًا متزايدًا للحلول السريعة والمرنة. إلا أن الأطباء يؤكدون أن هذه العيادات، رغم فائدتها في التعامل مع الحالات البسيطة والإصابات المفاجئة، لا يمكن أن تحل محل الرعاية الأولية المستمرة.

ويعزو الخبراء هذا التحول إلى عدة عوامل، أبرزها صعوبة الحصول على مواعيد لدى أطباء الرعاية الأولية، وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، وعدم وضوح التغطية التأمينية لدى بعض الشباب، إضافة إلى التنقل المستمر بين المدن وفقدان التأمين الصحي بعد سن 26 عامًا في بعض الحالات.

كما تلعب التجارب الشخصية دورًا مهمًا في تشكيل موقف الشباب من الأطباء. فبعض المرضى يشعرون بأن مخاوفهم الصحية لا تؤخذ على محمل الجد، ما يدفعهم إلى فقدان الثقة بالنظام الصحي التقليدي والبحث عن بدائل أسرع وأكثر سهولة.

ويحذر مختصون من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفويت فرص الكشف المبكر عن أمراض خطيرة، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة ببعض السرطانات بين الفئات العمرية الأصغر، مثل سرطان القولون والمستقيم الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا عالميًا.

وفي حين توفر عيادات الرعاية العاجلة الراحة وسرعة الوصول إلى الخدمة، يؤكد الأطباء أن وجود طبيب يعرف التاريخ الصحي للمريض ويتابع حالته بمرور الوقت يظل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة والوقاية من المشكلات المستقبلية.