بريطانيا.. تحذيرات صحية من حقن البوتوكس المقلدة بعد حالات تسمم خطيرة

خبرني - حذرت السلطات الصحية البريطانية من مخاطر حقن البوتوكس المقلدة، بعد تسجيل حالات تسمم خطيرة وصلت في بعض الحالات إلى حد تهديد حياة المصابين.

وأعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) عن تعزيز التحذيرات الخاصة بحقن البوتوكس، عقب ارتفاع ملحوظ في أعداد المرضى الذين احتاجوا إلى دخول المستشفيات بسبب مضاعفات مرتبطة بمنتجات غير مرخصة.

ويستخدم البوتوكس على نطاق واسع لتقليل التجاعيد، إذ يعتمد على مادة سم البوتولينوم التي تعمل على إضعاف حركة عضلات الوجه. لكن استخدامه بشكل غير صحيح أو عبر منتجات مقلدة قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الوشيقي، وهي حالة نادرة تسبب شللا في العضلات وقد تؤثر على القدرة على التنفس وتصبح مهددة للحياة.

وأكدت الوكالة أن ملصقات التحذير على عبوات هذه المنتجات ونشرات الاستخدام الموجهة للمرضى ستصبح أكثر وضوحا، مشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى أعراض قد تظهر خلال شهر من تلقي الحقن، من بينها صعوبة البلع وتلعثم الكلام وصعوبة التنفس وضعف العضلات.

ويقدر عدد عمليات حقن البوتوكس في بريطانيا بنحو 900 ألف عملية سنويا، ما يجعل هذا العلاج من أكثر الإجراءات التجميلية انتشارا. ومع ذلك، تحذر الجهات الصحية من أن انتشار المنتجات المقلدة في السوق قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

ومن بين الحالات التي أثارت المخاوف، حالة كايلي بيلي من مدينة بيترلي في مقاطعة دورهام، التي دفعت 75 جنيها إسترلينيا مقابل ثلاث حقن مضادة للتجاعيد، بعد أن كان العلاج أقل تكلفة من زيارة سابقة خضعت لها.

وبعد أيام قليلة من تلقيها الحقن، بدأت بيلي تعاني من مشكلات مفاجئة في الرؤية. وأفادت "بي بي سي" أنها توجهت إلى مستشفى سندرلاند الملكي، حيث شخص الأطباء حالتها في البداية بأنها تدلي في الجفن العلوي، ونصحوها بالراحة قبل السماح لها بالعودة إلى المنزل.

لكن حالتها تدهورت خلال الأيام التالية، قبل أن تنقل بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث تبين إصابتها بالتسمم الوشيقي.

وبسبب خطورة وضعها الصحي، أمضت بيلي ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة، وتلقت علاجا بمضاد السموم. وفي إحدى المراحل توقف تنفسها، واضطر الأطباء إلى إنعاشها.

وقالت بيلي لاحقا: "أتذكر أنني كنت مستلقية على السرير وأفكر: أنا أموت هنا، ولا أريد ذلك".

وكانت بيلي قد تلقت حقنا بمادة "توكسبيا"، وهي منتج غير قانوني مضاد للتجاعيد يشبه البوتوكس.

وسجلت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) العام الماضي ما لا يقل عن 38 حالة تسمم بالبوتولينوم مرتبطة باستخدام منتجات غير مرخصة. وكانت بيلي واحدة من بين 28 حالة أبلغ عنها في شمال شرق إنجلترا، حيث استقبل قسم الطوارئ في دورهام خمسة مصابين في ليلة واحدة خلال شهر يونيو، وجميعهم ارتبطت إصاباتهم بحقن تجميلية مقلدة.

وقالت الدكتورة أليسون كيف، كبيرة مسؤولي السلامة في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، إن منتجات سم البوتولينوم يمكن أن تكون فعالة للاستخدامات الطبية والتجميلية عند استخدامها بالشكل الصحيح، لكنها حذرت من أن آثارا جانبية خطيرة قد تحدث في حالات نادرة.

وأضافت أن المرضى والعاملين في القطاع الصحي يجب أن يكونوا على دراية بأعراض التسمم بالبوتولينوم، وأن يتصرفوا بسرعة عند ظهورها، لأنها حالة طبية طارئة.