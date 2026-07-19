في الأسبوع الذي تلا وفاة الممول المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، فتحت آنيا (اسم مستعار) باب شقتها في نيويورك. تقول إن شقيق إبستين، مارك، كان يقف بالخارج، ويخبرها بضرورة المغادرة.

عاشت آنيا لسنوات في إحدى الشقق في شارع 66 الشرقي في مانهاتن، والتي استخدمها جيفري إبستين لإيواء النساء اللواتي اعتدى عليهن. في لحظة واحدة، فقدت منزلها، لكنها نجت من كابوس مرعب. في حين ينفي مارك إبستين معرفته بأفعال شقيقه المشينة.

وتقول آنيا: "ما زلت أحاول استيعاب حقيقة أنني تعرضت للاعتداء لسنوات. لم أكن مقيدة بسلاسل إلى باب أو ما شابه، لم أكن محبوسة في قبو. كانت السلاسل غير ظاهرة، لكنها كانت موجودة".

تقول آنيا إن إبستين، الذي توفي عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار الجنسي بالأطفال، كان يعتبر شبكته وما يقوم به من أعمال كأنها طائفة وهو زعيمها.

وقد أدلت آنيا لبي بي سي بشهادة نادرة عن حياتها كإحدى "مساعدات" إبستين، موضحة كيف استطاع هذا الممول السيطرة على العديد من ضحاياه لفترة طويلة.

كانت "المساعدات" مجموعة من النساء، حوالي اثنتي عشرة امرأة في وقت واحد، حسب تقديرات آنيا، سكنّ في منزل إبستين، وعملن تحت إمرته على مدار الساعة، وتعرضن للاعتداء الجنسي منه بشكل منتظم.

وتقول آنيا إنهن استُدرجن إليه بخدع متقنة ووعود كاذبة بالعمل، قبل أن يبدأ بالسيطرة القسرية على كل جانب من جوانب حياتهن تقريباً، مستغلاً أي نقطة ضعف يكتشفها.

وتضيف أنه كان يتحكم في أموالهن، ويملي عليهن من يقابلن، ويهينهن نفسياً. كما أنه كان يراقب أجسادهن بشكل قهري، وأجبرها على الخضوع لعمليات جراحية غير ضرورية ومشوّهة.

وتؤكد سارة كيلين، وهي مساعدة سابقة أخرى، رواية المساعدة السابقة لإبستين حول سيطرته عليها. فقد أدلت بشهادتها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي في وقت سابق من هذا العام، موضحة كيف كان إبستين يُظهر نفسه كمنقذ للمساعدات. وقالت: "كان بارعاً في تقويض قدرتك على اتخاذ قراراتك بنفسك والتمتع باستقلاليتك، مما جعلنا أكثر اعتماداً عليه".

وتقول الدكتورة تارا كوين-سيريلو، وهي أخصائية نفسية سريرية عملت مع ضحايا السيطرة القسرية: "هناك تحيز شائع يجعل الناس يعتقدون أن الأطفال فقط هم الأكثر عرضة لهذا النوع من الإكراه، لكن يمكن استغلالك حتى وأنت بالغ. وقد تكون عرضة لهذا الأمر".

"فخ مُدبر بالكامل"

وبعد إدانة جيفري إبستين عام 2008 بتهمة الاعتداء على فتاة مراهقة، كان استدرجها إلى منزله بعرض العمل كمدلكة، غيّر أساليبه. بدأ باستهداف النساء البالغات بشكل رئيسي، معظمهن من روسيا أو مناطق أخرى من أوروبا الشرقية.

وتقول آنيا إنها والعديد من النساء الأخريات اللواتي جُنِّدن كنّ لا يزلن يبدون كمراهقات، وقد عرضت على بي بي سي صوراً لها في ذلك الوقت لتوضيح ذلك.

نشأت آنيا في روسيا التي كانت تخرج من الحكم الشيوعي، مع والدين صارمين غرسا فيها مبدأ "التعليم هو مفتاح النجاح"، كما تقول. لكن الفرص كانت شحيحة، وبعد حصولها على شهادتها الجامعية، غادرت روسيا للعمل كعارضة أزياء.

عملت في أوروبا لصالح علامات تجارية فاخرة مثل فندي وشانيل. كان لديها أصدقاء وشبكة دعم وعائلة تستطيع السفر لرؤيتها متى شاءت.

وفي أوائل العشرينات من عمرها، دخلت دائرة إبستين عندما زارت وكالة في باريس والتقت بكشاف المواهب دانيال سياد. أشاد بذكائها، "وهو أمر غير معتاد في صناعة عرض الأزياء"، كما تقول آنيا، واقترح تعريفها بصديق له لديه علاقات في مجال الأزياء: إبستين.

وتقول آنيا إنها كانت تتساءل عما كان سيحدث لو لم تزر الوكالة ذلك اليوم، لكنها تعتقد الآن أنها استُهدفت عمداً. وتضيف: "لقد كان فخاً مُدبراً بالكامل"، واصفة سياد بأنه "تاجر بشر محترف".

ويظهر اسم سياد آلاف المرات في ملفات إبستين، وهي مجموعة ضخمة من الوثائق المتعلقة بالممول، والتي نشرتها الحكومة الأمريكية في يناير/كانون الثاني.

وقال محامي سياد إنه غير متاح للتعليق، لكنه نفى سابقاً أي علم له بالخطر الذي شكّله إبستين.

وتضيف آنيا أنها التقت إبستين لأول مرة في شقته الباريسية الفسيحة المكونة من 18 غرفة، والمزينة بصور له مع شخصيات مثل بيل كلينتون وقادة عالميين آخرين. وتقول إنها شعرت بالراحة لوجود امرأتين أخريين، إحداهما روسية والأخرى صديقة إبستين آنذاك من أوروبا الشرقية.

وتضيف أن إبستين طلب من آنيا أن تتعرى لكي يرى جسدها من أجل جلسة تصوير. وتقول إن الممول أخبرها، بينما كانت تقف بملابسها الداخلية، أنها "ليست في حالة بدنية جيدة" وأنها بحاجة إلى "البدء في ممارسة الرياضة"، واصفاً إياها بالكسولة.

تقول آنيا إن مثل هذه التعليقات كانت شائعة في عالم عروض الأزياء، وقد صدّقت مزاعمه بأنه إذا اجتهدت، فسيعرّفها على الأشخاص المناسبين.

وتضيف آنيا أنه سألها عن عائلتها، واهتماماتها، و"ما أسعى لتحقيقه في الحياة، ولماذا اخترت عرض الأزياء، وكل ما يهمني".

وتقول: "لا تُطرح عليكِ هذه الأسئلة في عالم الموضة". وقد صرّحت عدة نساء لبي بي سي بأن إبستين كان يحب معرفة ما يهمهن ليستخدم هذه المعلومات ضدهن لاحقاً.

كما أنه واجه مخاوفها مباشرة. تتذكر أنه قال لها: "أرى أنكِ ذكية ومتشككة. لا أريد أن أقيم علاقة معكِ".

وتقول آنيا إن هذا الكلام طمأنها أكثر. "كنت أقول لنفسي: يا إلهي، هذا الرجل مذهل. إنه يقرأ أفكاري".

"عملية استدراج متقنة"

كانت هذه مجرد بداية لعملية تلاعب استمرت لأشهر عديدة، حيث تم خداع آنيا بوعود جوفاء وخداع متواصل.

وعلى مدار عام تقريباً، بدأت آنيا بممارسة الرياضة "بانتظام" للحصول على الجسم الذي كان يريده إبستين، كما تقول. كانت ليزلي غروف، مساعدته التنفيذية التي كانت تدير جدول أعماله، ترسل لها رسائل بريد إلكتروني للاستفسار عن تقدمها، وكان إبستين يضغط عليها للحصول على صور، ويطلب منها ألا "تخجل" عندما يصر على صور عارية.

وفي النهاية، رتب إبستين لقاء بينها وبين فيث كيتس، المؤسسة المشاركة لوكالة عارضات الأزياء "نكست مانجمنت"، كما وعدها، وفق آنيا. وتضيف أن اللقاء لم يدم أكثر من 30 دقيقة، وأُبلغت آنيا أن إبستين سيُعلمها بالنتيجة.

وقد أخبرها الممول أن "نكست" لا ترغب في توظيفها لأنها "ليست جيدة بما يكفي لسوق نيويورك"، كما تقول آنيا، وأضاف إبستين أنها "ليست في حالة بدنية جيدة".

وتقول آنيا إنها شعرت بالإحباط. طلب ​​منها إبستين زيارته في بالم بيتش، فلوريدا، حيث كان يقضي عقوبته ضمن نظام الإفراج النهاري. وتضيف أنه أرجع إدانته إلى فتاة خدعته بهوية مزورة.

وكان على آنيا أن توقّع في سجلّ كان يحتفظ به ضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي حتى يُسمح لها برؤيته. اصطحبها إبستين إلى غرفة خلفية، حيث اعتدى عليها جنسياً للمرة الأولى. وقد صرحت امرأتان أخريان على الأقل بأنه اعتدى عليهما جنسياً أثناء قضائه عقوبته.

وبعد الاعتداء، أخرجها إبستين من الغرفة الخلفية وبدأ يمزح مع المساعدين الآخرين المنتظرين في الخارج قائلاً إن آنيا "خجولة جداً". تقول إنهم جميعاً ضحكوا عليها، وردة فعلهم جعلتها تلوم نفسها.

وتقول: "ظننتُ أنه ربما لم يحدث شيء خاطئ حقاً. ربما ردة فعلي هي الخاطئة. ربما يعود الأمر إلى تربيتي الروسية، أو ربما إلى صرامة والديّ، لكن هناك خللاً ما بي وليس به".

لم تدرك آنيا حقيقة ما جرى إلّا بعد الكشف عن ملفات إبستين. فقد أشارت رسائل البريد الإلكتروني إلى أن مؤسس الوكالة كان قد رفضها قبل عام، رغم لقائها المباشر مع فيث كيتس.

وتقول آنيا إنها أدركت أن إبستين كان يتلاعب بها لأشهر، ويضعها في موقف حرج، ضمن "عملية استدراج متقنة". ثم، عندما كانت في أضعف حالاتها، معزولة، وبعيدة عن وطنها، انقضّ عليها.

ويقول عالم النفس كوين-سيريلو إن هذا النوع من الاستدراج البطيء والمتأني الذي تصفه آنيا مصمم لتجنب إثارة شعور الضحية بالخطر، "تماماً كما تُصمّم قاذفات الشبح لتمرّ دون أن يلاحظها أحد".

وأكد محامي فيث كيتس في بيان له أن أي ادعاء بأن موكلته كانت على علم أو متورطة في عمليات الاتجار المزعومة التي قام بها إبستين هو ادعاء كاذب وتشهيري. وأضاف المحامي أن الادعاء بأن إبستين كان سينقل قرار الوكالة إلى آنيا "أمر غريب.. وكاذب وغير مدعوم بأي دليل".

وأكدت الوكالة أنها اتخذت قراراتها الخاصة بشأن اختيار العارضات، ولم تستشر إبستين في هذا الشأن، وفقاً للبيان، مضيفاً: "من البديهي أنه لا غرابة في أن تُدرس عارضة محتملة وتُرفض من قبل وكالة عرض أزياء، حتى لو كان ذلك أكثر من مرة".

وأصدرت شركة "نكست مانجمنت" بياناً أكدت فيه عدم وجود أي علاقة لها بإبستين، وأن تصرفات كيتس المزعومة كانت "بمحض إرادتها".

"تعالي واعملي معي"

واستمر إبستين في إيهام آنيا بفرص عمل في مجال عرض الأزياء، وقدّمها إلى جان لوك برونيل، مؤسس وكالة "إم سي تو". لم يخبرها إبستين بأنه أحد الممولين للشركة. وقد أغلقت الوكالة مكاتبها في ميامي ونيويورك، وصرح مؤسس فرعها المتبقي في إسرائيل سابقاً بأنه لا تربطه أي علاقة بإبستين.

وتقول آنيا إن الوكالة لم تقدم لها أي وظائف تقريباً. وبدلاً من ذلك، كان وكيلها يخبرها بأنها ستذهب إلى بالم بيتش لحجز "مباشر"، كما تقول. لكن لم يكن هناك أي عمل في مجال عرض الأزياء، بل المزيد من الإساءة من إبستين.

وبعد فترة، أخبرها إبستين أن عرض الأزياء لم يعد مناسباً لها وأن هذا المجال قد انتهى. تتذكر آنيا قوله: "تعالي واعملي معي، سأعلمكِ أصول العمل. ستسافرين، وستقابلين شخصيات مهمة من جميع أنحاء العالم".

لكن العمل كمساعدة لإبستين لم يكن كما تخيلته آنيا. وتقول إن إبستين لم يعلمها شيئاً عن إدارة الأعمال.

وبدلاً من ذلك، كانت تقضي معظم وقتها جالسة تنتظر أن يُكلفها إبستين بمهمة، بينما كان يوبخها على جلوسها بلا عمل. وأحياناً كان يُكلفها بمهام بسيطة: الرد على الهاتف، أو اصطحاب شخص ما إلى غرفة الاجتماعات، أو إبلاغه عن وصول ضيف ما.

ومع ذلك، كان المساعدون مُتاحين على مدار الساعة، كما تقول آنيا. في إحدى المرات، خرجت آنيا لتناول الغداء للقاء شخص ما، فثار إبستين غضباً، وظل يتصل بها مراراً وتكراراً، مُصراً على أنها لا تستطيع مغادرة المنزل دون إذنه.

وكانت آنيا تعتمد كلياً على إبستين. إذا مرضت واحتاجت إلى رعاية صحية، كان يقول لها: "أنا تأمينك الصحي". لم يكن لديها حساب مصرفي أو الأوراق اللازمة لاستئجار منزل خاص بها، لكنها تقول إن إبستين طردها من شقتها في مانهاتن عدة مرات، قائلاً لها: "دبّري أمرك أين ستقيمين". وتضيف أن هذه كانت أساليب سيطرة قوية.

لم يبدأ إبستين بدفع راتب زهيد لآنيا إلا بعد سنوات، لأن تأشيرتها كانت تتطلب ذلك، كما تقول. وكان يردد عليها مراراً: "لا تقلقي، سأدعمكِ دائماً". وتضيف آنيا أن الاعتداء الجنسي استمر بشكل متكرر طوال هذه الفترة.

وقدّمت سارة كيلين صورة مماثلة للمشرعين الأمريكيين: "لم يكن لديّ مال، ولا عائلة، ولا تعليم، ولم أشعر قط بأنني أستحق حياة أفضل". وفي الوقت نفسه، كان إبستين يستعرض نفوذه وعلاقاته أمامها. وتقول: "حرص جيفري على أن أعرف أن عصيانه سيكلفني حياتي".

"بهذه الطريقة أعرف أنكن لن تعارضنني أبداً"

وتتذكر آنيا أن إحدى المساعدات هربت في إحدى المرات. وتقول آنيا إن المرأة اتصلت بها أثناء هروبها، مما جعلها تخشى أن يكتشف إبستين تواصلهما، إذ كان يحتفظ بهواتفهما ويراقب مكالماتهما.

وتقول آنيا إن إبستين استأجر محققاً خاصاً لتعقب المساعدة المفقودة. وتضيف أنه أراها بريداً إلكترونياً يُفصّل النفقات التي احتسبها على المرأة المفقودة، والتي بلغت 700 ألف دولار (521 ألف جنيه إسترليني). وتقول آنيا إنها فهمت الرسالة بوضوح: إذا غادرتِ، فستكونين مدينة لي بالمال وسأطاردكِ لاسترداده.

ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي استخدمه إبستين لابتزاز النساء. وتقول آنيا إنه جمع أيضاً مواداً مُحرجة، وكان يُذكّرها بين الحين والآخر بأنه يملك صوراً لها عارية.

وتقول إنه في إحدى المرات، جمع مساعداته لجلسة تصوير. وشجعهن إبستين على خلع ملابسهن العلوية والرقص بفرح، مُصراً على تصوير ذلك. تتذكر آنيا أنه قال: "بهذه الطريقة أعرف أنكِ لن تعارضيني أبداً"، مما يوحي بأنه سيكون من الصعب عليهما الادعاء بعدم موافقتهما إذا عرض الفيديو. وتقول: "هذه هي مكتبة أدلته".