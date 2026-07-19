انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورٌ لإعلانات قيل إنها منشورة على تطبيق "فينتد"، تظهر فيها دمى وألعاب ومستلزمات أطفال معروضة بأسعار تصل إلى آلاف اليوروهات. لكن بعض المستخدمين لم يروا فيها مجرد إعلانات بأسعار خيالية، بل دليلاً محتملاً على شبكة تستخدم المنصة للاتجار بالأطفال. فما حقيقة هذه المزاعم؟

فينتد هي منصة إلكترونية لبيع وشراء الملابس والأغراض المستعملة، تتيح للمستخدمين نشر إعلاناتهم والتواصل مع المشترين مباشرة. انطلقت في ليتوانيا عام 2008، وتعمل اليوم في عدد من الدول الأوروبية، ويستخدمها ملايين الأشخاص لبيع وشراء السلع المستعملة.

استندت هذه المزاعم إلى ما وصفه ناشروها بـ"الرموز المريبة" في هذه الإعلانات، من بينها إشارات إلى العمر والطول والجنس، وكلمات مثل "صغير" و"مطيع" و"عذراء". واعتبر البعض أن المنتجات والأسعار الظاهرة تشير في الحقيقة إلى إعلانات بيع أطفال.

حققت بعض المقاطع والمنشورات التي روجت لهذه الرواية ملايين المشاهدات، وانتقلت من حسابات ناطقة بالفرنسية والألمانية إلى محتوى باللغة الإنجليزية والعربية.

لكن فريق بي بي سي لتقصي الحقائق تتبع الأدلة المتداولة ليتبيّن وجود فجوة كبيرة بين ما تظهره الصور والاستنتاجات التي بُنيت عليها.

هل تشير خانة "العمر" إلى طفل؟

ركزت بعض المنشورات على ظهور أعمار محددة إلى جانب ألعاب ودمى، وقيل إنّها قدمت ذلك على أنه "أحد أبرز الأدلة على أن الإعلان لا يتعلق بمنتج، بل بطفل".

لكن شركة "فينتد" أوضحت على موقعها الإلكتروني أن "العمر الظاهر في هذه الإعلانات يشير إلى الفئة العمرية التي صُممت اللعبة لها، تماماً كما هو الحال مع الملصق العمري الموجود على عبوة اللعبة، لا إلى أطفال".

الأمر نفسه ينطبق على القياسات أو الطول الظاهرين في بعض الصور؛ إذ قد تشير إلى حجم الدمية أو اللعبة أو قطعة الملابس المعروضة للبيع.

أما الكلمات التي وصفها مستخدمون بأنها "شيفرات"، فمن الصعب تقييمها من دون الاطلاع على الإعلان الأصلي بلغته الكاملة وتصنيف المنتج والسياق الذي استخدمت فيه.

ولم يتمكن فريق بي بي سي لتقصي الحقائق من التأكد من صحة هذه الإعلانات.

صور "بلا روابط أصلية"