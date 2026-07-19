عطل مفاجئ يضرب (فيسبوك) ويؤثر على المستخدمين حول العالم

خبرني - اشتكى عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، من عطل فني مفاجئ أثر على قدرتهم في الوصول إلى حساباتهم أو استخدام بعض الميزات الأساسية للمنصة عالميا.

ورصدت مواقع تتبع أعطال المواقع الرقمية ارتفاعا ملحوظا في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا صعوبات تقنية متفاوتة، حيث تمثلت أبرز المشاكل في:

تعذر الدخول: عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى الحسابات الشخصية عبر التطبيق أو صفحة الويب.

تحديث الخلاصة: بطء شديد أو توقف كامل في تحديث "آخر الأخبار" (News Feed).

إرسال الوسائط: واجه بعض المستخدمين صعوبة في رفع الصور ومقاطع الفيديو أو تبادل الرسائل عبر تطبيق "ماسنجر" المرتبط.

التفاعل الرقمي وموقف شركة "ميتا"

ولجأ العديد من المستخدمين إلى منصات تواصل بديلة، مثل منصة "إكس" (تويتر سابقا)، للإبلاغ عن العطل ومشاركة تجاربهم، مما جعل وسم "فيسبوك" يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة.

ولم تصدر شركة "ميتا" (Meta)، المالكة للمنصة، حتى الآن بيانا رسميا يوضح الأسباب التقنية الكامنة وراء هذا الاضطراب أو المدى الزمني المتوقع لإصلاحه وعودة الخدمة بشكل كامل لجميع المتأثرين.