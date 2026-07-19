نهائي المونديال تحت حراسة مشددة.. إف-16 وقناصة مع حضور ترمب

خبرني - يختتم مونديال 2026 في كرة القدم، الأحد، في نيوجيرسي، بعد تنافس 48 منتخباً على لقب سيحرزه الفائز بين الأرجنتين وإسبانيا.

إلا أن نهائي كأس العالم المقرر إقامته على ملعب ميتلايف تحول إلى أكبر عملية أمنية في تاريخ الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، تزامناً مع حضور الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للمباراة وتسليمه كأس البطولة للفريق الفائز.



منطقة حظر جوي

إذ فرضت السلطات منطقة حظر جوي فوق الملعب، مع نشر مقاتلات "إف 16" في حالة تأهب، وقناصة على أسطح المنشآت المحيطة، فضلاً عن مشاركة آلاف العناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة أمنية اتحادية ومحلية، ضمن تصنيف أمني من المستوى الأول، وهو أعلى مستوى مخصص للأحداث الخاصة في الولايات المتحدة، وفق صحيفة "ديلي تليغراف".

كما حذرت السلطات الجماهير من توقع ازدحام وتأخيرات كبيرة في الوصول إلى الملعب، مطالبة المشجعين بالحضور قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة، نظراً للإجراءات الأمنية المشددة التي سترافق زيارة ترامب.

625 مليون دولار

من جهته، قال المدير التنفيذي لفريق العمل المشترك بين البيت الأبيض والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أندرو جولياني، إن حجم العملية الأمنية يفوق الإجراءات المتبعة في نهائي دوري كرة القدم الأميركية، مشيراً إلى أنها تضاهي ترتيبات حفلات تنصيب الرؤساء وخطابات "حالة الاتحاد".

كما أوضح جولياني أن أجهزة اتحادية عدة انضمت إلى شرطة ولاية نيوجيرسي لتأمين المباراة، مردفاً أن تخصيص 625 مليون دولار من المنح الفيدرالية جاء لتعزيز أمن البطولة، خاصة بعد الحوادث الأمنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.

وحسب الصحيفة، فقد بدأت الأجهزة الأمنية، بمشاركة جهات اتحادية وشركات أمن خاصة، التخطيط لتأمين النهائي قبل عامين، على أساس توقع حضور الرئيس الأميركي.

مصادرة مئات المسيّرات

كذلك أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، في إطار الإجراءات الاحترازية، أن مقاتلات "إف 16" اعترضت بالفعل طائرة مدنية صغيرة اخترقت المجال الجوي المحظور فوق منطقة النهائي، قبل أن تطلق مشاعل تحذيرية، وتجبرها على مغادرة المنطقة بأمان.

كما فرضت إدارة الطيران الفيدرالية قيوداً مؤقتة على حركة الطيران في نيويورك ونيوجيرسي منذ الجمعة حتى نهاية المباراة، بينما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي مصادرة مئات الطائرات المسيّرة التي حلقت داخل مناطق محظورة قرب الملاعب، طوال البطولة.

ووفقاً للصحيفة، غالباً ما يرافق حضور الرئيس الأميركي للمناسبات الرياضية تشديد أمني واسع، مثلما حدث خلال حضوره نهائي دوري كرة السلة الأميركي الشهر الماضي في نيويورك، عندما أغلقت الشرطة عدداً من شوارع المدينة لتأمين تحركاته.

فيما من المتوقع أن تتسبب الإجراءات التي تتولاها دائرة الخدمة السرية الأميركية في معظم التأخيرات التي سيواجهها المشجعون عند مداخل الملعب.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن حضور ترمب سيختتم ما وصفته بـ"أكثر نسخة من كأس العالم مشاهدة وأمناً ونجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي سيشارك في مراسم تتويج البطل، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بعدما كان حضوره متوقعاً منذ بداية البطولة.