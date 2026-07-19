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ترمب: ما حدث لجنودنا في الأردن أمر محزن للغاية

  • 19 تموز 2026
  • 07:10
ترمب ما حدث لجنودنا في الأردن أمر محزن للغاية

خبرني - قال الرئيس دونالد ترمب لقناة "نيوز نيشن"، السبت، إن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن "أمرٌ محزنٌ للغاية".

وقال ترمب لـ"نيوز نيشن": "نأسف لما يحدث. إنه في سبيل خدمة وطننا".

وأمضى الرئيس الأمريكي، السبت، في منزله في بيدمينستر بولاية نيو جيرسي، ولم يُصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن الخسائر الأمريكية الأخيرة.

كان الجيش الأمريكي قد أعلن، السبت، مقتل اثنين من جنوده وفقدان ثالث، مُسجلاً بذلك أولى الخسائر في صفوف القوات الأمريكية في الحرب مع إيران منذ مارس/آذار الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "في 17 يوليو/تموز، قُتل جنديان أمريكيان في الأردن أثناء تصدي القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) والقوات الشريكة لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. كما فُقد جندي ثالث".

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم إجلاء أربعة جنود أمريكيين آخرين إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج، ثم غادروها لاحقاً. وأصيب آخرون بجروح طفيفة وعادوا إلى الخدمة.

 

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