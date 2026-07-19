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خبير: هجمات الأردن تفرض على ترمب مواجهة أثمان الحرب البشرية

  • 19 تموز 2026
  • 07:07
خبير هجمات الأردن تفرض على ترمب مواجهة أثمان الحرب البشرية

خبرني - قدّم أستاذ تسوية النزاعات الدولية محمد الشرقاوي قراءة تحليلية، عرض فيها تداعيات الهجمات الإيرانية المتتالية على القوات الأمريكية في الأردن، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز.

وسلط الشرقاوي الضوء على الأثمان الثلاثة للحرب: السياسية والمالية والبشرية، موضحا أن الإصابات والأضرار التي لحقت بالمروحيات تمثل مفاجأة غير سارة للرئيس دونالد ترمب.

وأضاف أن هذه التطورات تعيد إلى الواجهة المزاج الأمريكي الرافض لسقوط الجنود في الخارج منذ حرب فيتنام، وقد تؤدي إلى تصاعد الانتقادات داخل الكونغرس ضد هذه الحرب.

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