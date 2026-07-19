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امرأة يمنية تضع خمسة توائم في ولادة نادرة

  • 19 تموز 2026
  • 00:35
امرأة يمنية تضع خمسة توائم في ولادة نادرة

خبرني  - وضعت امرأة يمنية خمسة توائم اليوم السبت وذلك في ولادة نادرة شهدتها محافظة تعز بجنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية وأفراد من الأهالي إن الأم وضعت ثلاثة ذكور وأنثيين في عملية قيصرية بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة تعز أكبر مدن اليمن من حيث عدد السكان.

وقال الطبيب أحمد عبده سعيد مدير مكتب الصحة بمديرية جبل حبشي بغرب تعز: "إن الأم وهي من منطقة الرصاح بمديرية جبل حبشي، بصحة جيدة بعد الولادة القيصرية مضيفا أن ثلاثة من المواليد خرجوا بصحة جيدة بينما بقي اثنان في حاضنة بالمستشفى".

وذكرت مصادر أن الواقعة حظيت باهتمام واسع في تعز، وعمت أجواء البهجة الأسرة وسكان المنطقة.

وتشير تقارير وبيانات أممية إلى أن معدل المواليد في اليمن يُعد من أعلى المعدلات إقليميا وعالميا، حيث يبلغ إجمالي معدل الخصوبة نحو 4.59 طفل لكل امرأة.

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