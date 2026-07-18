المعكرونة أم الأرز.. أيهما أفضل لصحة الجهاز الهضمي؟

خبرني - يعتمد اختيار المعكرونة أو الأرز على الحالة الصحية والهدف الغذائي، إذ يرى خبراء التغذية أن الأرز الأبيض يعد الخيار الأنسب عند الإصابة باضطرابات المعدة، بينما توفر معكرونة الحبوب الكاملة فوائد أكبر لصحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل بفضل محتواها المرتفع من الألياف.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، يتميز الأرز الأبيض بانخفاض نسبة الألياف، ما يجعله سهل الهضم ولطيفًا على المعدة، لذلك يُنصح به للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل متلازمة القولون العصبي أو التهاب الرتج، خاصة عند الحاجة إلى نظام غذائي منخفض الألياف.

في المقابل، تعد المعكرونة المكررة أيضًا سهلة الهضم، لكنها تحتوي على كمية أكبر قليلًا من الألياف مقارنة بالأرز الأبيض، بينما تمنح معكرونة الحبوب الكاملة والأرز البني فوائد غذائية أكبر، إذ تساعد الألياف على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع لفترات أطول.

ويؤكد الخبراء أن النساء يحتجن إلى نحو 25-28 غرامًا من الألياف يوميًا، مقابل 28-34 غرامًا للرجال، مع أهمية الحصول عليها من مصادر متنوعة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبقوليات.

ولتحسين الهضم، ينصح أيضًا بالحفاظ على شرب كميات كافية من الماء، وممارسة النشاط البدني، وتناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتك والبروبيوتك.

ويشير المختصون إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الأرز أو الغلوتين الموجود في المعكرونة التقليدية، وفي هذه الحالات يمكن اللجوء إلى بدائل مثل معكرونة الأرز البني أو الحمص أو العدس أو الكينوا.

كما يُفضل تناول المعكرونة دون صلصات دسمة أو مكونات قد تهيج المعدة، مثل الثوم والبصل ومنتجات الألبان، خاصة خلال فترة التعافي من اضطرابات الجهاز الهضمي.