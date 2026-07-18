طهران تعلن انفجار ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز وواشنطن تنفي

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارًا بحريًا جنوب مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال الحرس الثوري في بيان إن ناقلتي النفط "كانتا تحاولان عبور حقل ألغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأميركية، ما أدى إلى انفجارهما واندلاع النيران فيهما"، دون الكشف عن جنسية السفينتين أو تفاصيل إضافية حول الحادث.

ودعا البيان البحارة إلى عدم دخول المسارات الملغمة، محذرًا من مخاطر ذلك على سلامة السفن والأطقم.

من جانبها، نفت القيادة المركزية الأميركية صحة الرواية الإيرانية، وقالت في منشور على منصة "إكس" إن ادعاء الحرس الثوري بشأن انفجار ناقلتي النفط جراء اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز "عارٍ عن الصحة"، مضيفة أن ذلك يأتي ضمن ما وصفته بأنه نمط من المزاعم غير الصحيحة.

وتسعى إيران للسيطرة على الممر المائي الحيوي، وقد دأبت على تحذير ناقلات النفط وسفن الشحن بضرورة استخدام المسارات القريبة من سواحلها، أي إلى الشمال من المضيق، وتجنب الممرات الجنوبية التي تحاول الولايات المتحدة حمايتها.

وردا على التهديدات الإيرانية للملاحة في المضيق، أعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، كما تواصل شن غارات جوية ليلية على أهداف داخل إيران بهدف إضعاف قدرات طهران على مراقبة المضيق وتهديده.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" السبت، بأن أحدث موجة من الضربات الأميركية طالت مدن الأهواز في جنوب غرب البلاد وبندر عباس وجزيرة قشم المطلتين على المضيق، بالإضافة إلى مدينتي لار وداراب في الجنوب ومدينة يزد في الوسط.

وذكرت الوكالة أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي إصابات.