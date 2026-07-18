مشهد غير مألوف في كأس الأرجنتين.. حريق يندلع قرب الملعب والمباراة مستمرة

خبرني - اندلع حريق ضخم في محيط ملعب بادري إرنستو مارتيرينا بمدينة سالتا، اليوم السبت، بالتزامن مع استضافته منافسات كأس الأرجنتين، واستمر اللقاء رغم تصاعد ألسنة اللهب بالقرب من الملعب.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عبر منصة إكس، تصاعد النيران بكثافة من المنطقة المحيطة بالملعب، إلى جانب أعمدة دخان غطت أجزاء من المكان، في وقت واصل فيه اللاعبون خوض المباراة داخل المستطيل الأخضر بصورة طبيعية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع في منطقة أعشاب قريبة من الملعب، مشيرة إلى أنه لم يشكل في بدايته خطرا مباشرا على اللاعبين أو الجماهير الموجودة في المدرجات.

وتدخلت فرق الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما تابع المنظمون تطورات الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضافت التقارير أن الجهات المنظمة تلقت -مع اقتراب نهاية الشوط الأول- تأكيدات بأن الحريق أصبح تحت السيطرة، وهو ما سمح باستكمال المباراة دون توقف أو إجراء أي تغييرات على مجرياتها.

وأثارت المشاهد المتداولة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثقت لحظات غير مألوفة ظهر فيها الدخان والنيران في محيط ملعب يحتضن مواجهة كروية، بينما استمر اللاعبون في المنافسة داخل أرضية الملعب.