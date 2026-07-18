*
السبت: 18 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • صرصور يهاجم مراسلة على الهواء مباشرة.. ورد فعلها يثير الإعجاب - فيديو

صرصور يهاجم مراسلة على الهواء مباشرة.. ورد فعلها يثير الإعجاب - فيديو

  • 18 تموز 2026
  • 15:43
صرصور يهاجم مراسلة على الهواء مباشرة ورد فعلها يثير الإعجاب فيديو

خبرني - حافظت الصحفية الأمريكية راشيل مينيتوف مراسلة محطة KTLA في لوس أنجلوس على هدوئها بشكل لافت خلال بث مباشر من منطقة شيرمان أوكس، بينما كانت تغطي موجة الحر التي تضرب جنوب كاليفورنيا.

وخلال مداخلتها، ظهر صرصور طائر كبير وهو يتسلق جسدها وصولا إلى صدرها وعنقها وميكروفونها، قبل أن يطير بعيدا. ورغم إدراكها لما يحدث، واصلت مينيتوف تقديم تقريرها من دون أن تقطع البث أو تظهر أي رد فعل أمام الكاميرا.

وقالت الصحفية لاحقا إنها كانت تعلم بوجود الحشرة، لكنها خشيت أن تفقد تركيزها إذا تفاعلت معها، لذلك قررت إكمال التقرير أولا ثم التخلص منها بعد انتهاء المداخلة.

وبمجرد انتهاء البث، ظهرت مينيتوف وهي تهز جسدها وتمسح ملابسها وذراعيها للتأكد من ابتعاد الحشرة. وسرعان ما انتشر مقطع الواقعة على نطاق واسع، فيما أشاد زملاؤها والمشاهدون بمهنيتها وقدرتها على الحفاظ على رباطة جأشها.

والمفارقة أن ظهور الصرصور تزامن مع موضوع التقرير نفسه، إذ أوضحت مينيتوف أن الحرارة المرتفعة وأضواء الكاميرات قد تجذب مثل هذه الحشرات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

«أخطر 60 دقيقة».. ماذا تفعل لو تعرّض هاتفك للسرقة؟
«أخطر 60 دقيقة».. ماذا تفعل لو تعرّض هاتفك للسرقة؟
  • 2026-07-18 21:26
هل يشيخ مواليد التسعينيات بشكل أسرع؟ دراسة محبطة لأبناء هذا الجيل
هل يشيخ مواليد التسعينيات بشكل أسرع؟ دراسة محبطة لأبناء هذا الجيل
  • 2026-07-18 17:42
(خلية نحل) على المريخ.. لغز يحير علماء ناسا
(خلية نحل) على المريخ.. لغز يحير علماء ناسا
  • 2026-07-18 17:21
النساء (العازبات غير الطوعيات) يعانين من مستويات قلق واكتئاب مرتفعة
النساء (العازبات غير الطوعيات) يعانين من مستويات قلق واكتئاب مرتفعة
  • 2026-07-18 16:45
مشهد غير مألوف في كأس الأرجنتين.. حريق يندلع قرب الملعب والمباراة مستمرة
مشهد غير مألوف في كأس الأرجنتين.. حريق يندلع قرب الملعب والمباراة مستمرة
  • 2026-07-18 15:47
طعنه لأنه مسلم.. اتهام رجل بالشروع في القتل بولاية يوتا الأمريكية
طعنه لأنه مسلم.. اتهام رجل بالشروع في القتل بولاية يوتا الأمريكية
  • 2026-07-18 13:24