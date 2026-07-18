صرصور يهاجم مراسلة على الهواء مباشرة.. ورد فعلها يثير الإعجاب - فيديو

خبرني - حافظت الصحفية الأمريكية راشيل مينيتوف مراسلة محطة KTLA في لوس أنجلوس على هدوئها بشكل لافت خلال بث مباشر من منطقة شيرمان أوكس، بينما كانت تغطي موجة الحر التي تضرب جنوب كاليفورنيا.

وخلال مداخلتها، ظهر صرصور طائر كبير وهو يتسلق جسدها وصولا إلى صدرها وعنقها وميكروفونها، قبل أن يطير بعيدا. ورغم إدراكها لما يحدث، واصلت مينيتوف تقديم تقريرها من دون أن تقطع البث أو تظهر أي رد فعل أمام الكاميرا.

وقالت الصحفية لاحقا إنها كانت تعلم بوجود الحشرة، لكنها خشيت أن تفقد تركيزها إذا تفاعلت معها، لذلك قررت إكمال التقرير أولا ثم التخلص منها بعد انتهاء المداخلة.

وبمجرد انتهاء البث، ظهرت مينيتوف وهي تهز جسدها وتمسح ملابسها وذراعيها للتأكد من ابتعاد الحشرة. وسرعان ما انتشر مقطع الواقعة على نطاق واسع، فيما أشاد زملاؤها والمشاهدون بمهنيتها وقدرتها على الحفاظ على رباطة جأشها.

والمفارقة أن ظهور الصرصور تزامن مع موضوع التقرير نفسه، إذ أوضحت مينيتوف أن الحرارة المرتفعة وأضواء الكاميرات قد تجذب مثل هذه الحشرات.