بعد تكتم 7 أشهر.. عبير صبري تكشف كواليس طلاقها

خبرني - بعد أشهر من التكتم، كشفت الفنانة المصرية عبير صبري عن تفاصيل انفصالها عن زوجها السابق، المحامي أيمن البياع، مؤكدة أن الطلاق بعد زواج دام سبع سنوات ترك أثراً نفسياً كبيراً.

وخلال لقاء تلفزيوني، الجمعة، أوضحت عبير صبري أنها أخفت خبر الانفصال عدة أشهر، قائلة: "أعلنت انفصالي بعد مدة طويلة من وقوع الطلاق، تبلغ نحو 6 أو 7 أشهر، لأنني لم أكن مستعدة نفسياً وصحياً لمواجهة الواقع".

هذا، واعتبرت أنها مرت بظروف نفسية قاسية عقب الانفصال، قائلة: "كنت متعبة جداً ولا أنام إطلاقاً، وأحياناً أنظر في المرآة وأسأل نفسي: من أنتِ؟ ولم تكن لدي القدرة حتى على مواساة نفسي".

في وقت سابق، أعلنت الفنانة المصرية طلاقها بعد زواج دام 7 سنوات، موضحة أن الانفصال جرى في أجواء سادها الهدوء والتفاهم، ما أثار حالة من الحزن لدى جمهورها.

وكتبت الفنانة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائماً مصدر أمان لي وقوة".

تزوجت الفنانة المصرية من المحامي أيمن البياع في يوليو (تموز) 2018، حيث أقيم عقد قرانهما في السفارة المصرية بدبي، واقتصر الحضور على الأهل والأقارب.

تحدثت صبري في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن نسبة التفاهم المرتفعة بينها وبين زوجها المحامي أيمن البياع قائلة: "إن نسبة التفاهم بيني وبين زوجي مرتفعة جداً، لأننا مع مرور الوقت نتعرف على بعضنا بشكل أكبر ونستوعب بعضنا".