أما بالنسبة للتحدي الذي يواجه بيرنهام في توليه منصب رئيس الوزراء السابع لبريطانيا، خلال عشر سنوات، فإن هذا المعدل المرتفع والمذهل من التغيير يُعدّ بحد ذاته مؤشراً على حجم المهمة التي تنتظره، ولكنْ هناك أخبارٌ سارة وأخرى سيئة بالنسبة لبيرنهام.

الأخبار السيئة هي ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي أطاحت بأسلافه الستة.

الخبر السار بالنسبة لبيرنهام هو أن شعبية الأحزاب المتمردة في اليسار واليمين الشعبويين، ولا سيما حزب الخضر وحزب الإصلاح، ربما تكون قد بلغت ذروتها (ومن ثم لن تزيد) — ربما.

في نهاية المطاف، يحيط قدر كبير من الغموض ببيرنهام. فهل هو، كما يخشى البعض، شخصية محبوبة لكنها تفتقر إلى الوزن السياسي، أم أنه، كما يأمل نواب حزب العمال، بدرجات متفاوتة من التفاؤل، رجل دولة جاد ينتظر فرصته؟