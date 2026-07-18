أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في العراق، اليوم السبت، عن إسقاط 5 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل.

وذكر الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوات التحالف أسقطت خمس طائرات مسيرة في أربيل بين 21:58 إلى 22:06"، مؤكداً "عدم تسجيل أي ضحايا في الأرواح".

ويأتي ذلك بعد مقتل تسعة عناصر من حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف الجمعة على معسكرهم في إقليم كردستان في شمال العراق، بحسب ما أعلن الحزب لوكالة فرانس برس، محملاً إيران مسؤولية الهجوم.

وقال القيادي في حزب كومله (كادحي كردستان) الإيراني المعارض، إدريس كولهوازي، إن القوات الإيرانية قصفت عند الساعة الرابعة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي، المعسكر الواقع قرب مدينة السليمانية ثاني كبرى مدن كردستان العراق بصواريخ ومسيرات.

وفي أربيل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في القوات الكردية أن قوات التحالف أسقطت فجر الجمعة ثماني طائرات مسيرة مفخخة في أجواء المدينة التي تضم مجمعاً رئيسياً للقنصلية الأمريكية.

وفي وقت لاحق، قال مسؤول أمني كردي لوكالة فرانس برس إنه تم اعتراض خمس طائرات مسيرة أخرى.

وافاد المدير العام لمطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، مساء الجمعة باستمرار الرحلات الجوية في مطار أربيل، مشيراً في حديث له لوكالة باسنيوز "إن لا تغيير في مواعيد الرحلات المقررة حتى الآن".

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، استهدفت إيران بشكل متكرر مواقع الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، بينما كثفت الضغط الدبلوماسي على كل من بغداد وكردستان العراق للحد من أنشطة الجماعات.