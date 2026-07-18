أثارت تصريحات أدلى بها رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عِرو، خلال زيارته إلى إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، ولم يستبعد فيها إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في الإقليم، جدلاً واسعاً، وأعادت تسليط الضوء على موقعين استراتيجيين يشهدان أعمال تطوير واسعة في مطار بربرة المطل على ساحل خليج عدن.

وتقع أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 وتدير شؤونها بشكل مستقل، رغم عدم حصولها على اعتراف دولي واسع، عند مدخل البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ودقق فريق بي بي سي لتقصي الحقائق في صور أقمار اصطناعية لمطار بربرة ومنشأة بحرية مجاورة له، تظهر فيها أعمال بناء وحفر مستمرة منذ سنوات. وتثير هذه الأعمال الإنشائية تساؤلات بشأن ما إذا كانت تندرج ضمن مشاريع للبنية التحتية والتجارة فحسب، أم أنها قد تمهد أيضاً لاستخدامات عسكرية مستقبلية.

زيارة إلى إسرائيل

أثارت زيارة عِرو إلى إسرائيل تساؤلات بشأن مستوى التعاون الأمني والعسكري المتوقع بين الجانبين، لا سيما بعدما قال في مقابلة تلفزيونية إن إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في أرض الصومال "ليس أمراً مستبعداً".

وجاءت تصريحات عِرو بعد أشهر من اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الحكومة المركزية في مقديشو عام 1991.

وخلال الزيارة أيضاً، أعلن وزير الدفاع في أرض الصومال، محمد يوسف، أن إسرائيل تدرب قوات الشرطة والجيش في الإقليم، بحسب وكالة رويترز.

إضافة إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل وأرض الصومال تعملان سراً منذ سنوات. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الخطوات التي تؤكد وجود تعاون دبلوماسي وأمني وثيق بين الجانبين، منذ اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصولاً إلى افتتاح أرض الصومال سفارة لها في القدس مؤخراً.

وأكد كاتس أنهما "عازمان على الارتقاء بالتعاون الأمني بينهما إلى مستويات جديدة، لصالح الشعبين ولصالح الاستقرار في المنطقة".

ماذا تكشف صور الأقمار الاصطناعية في بربرة؟

دقق فريق بي بي سي لتقصي الحقائق في صور الأقمار الاصطناعية لمطار بربرة، التي أظهرت أعمالاً إنشائية واسعة تسير على قدم وساق منذ أعوام عدة في المطار، إضافة إلى ظهور مرفأ بحري جديد أُنشئ بجواره.

وتشير صور الأقمار الاصطناعية للمطار إلى توسعات كبيرة أُنجزت على مدار الأعوام الماضية. ففي عام 2018، لم يكن المطار يضم سوى مدرج طائرات غير مؤهل، فيما تظهر صور حديثة التقطت في مايو/أيار من هذا العام اكتمال المدرج تماماً. ويشير طوله إلى أنه سيُستخدم في استقبال طائرات مدنية وعسكرية على حد سواء، بحسب خبراء تحدثت إليهم بي بي سي.

وإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة اكتمال أعمال إنشائية جديدة بالقرب من المنطقة اللوجستية، ربما تكون لحظيرة طائرات مسيرة.

وبحسب خبير الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، ويم زويجينبيرغ، فإنه "يمكن للمطار استضافة عمليات هجومية بسهولة، على الأرجح ضد الحوثيين. أما الأعمال الإنشائية، فهي موجودة منذ فترة، إذ لا يتطلب الأمر سوى مدرج وحظيرة للطائرات وأنظمة اتصالات وإمدادات وقود".

وأكد زويجينبيرغ لبي بي سي لتقصي الحقائق أنه "من المرجح أن تكون حظيرة الطائرات المسيرة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من القاعدة قد شُيدت مؤخراً. وقد استمرت أعمال البناء في الموقع منذ عام 2017، ولم تدخل المنشأة حيز التشغيل الكامل إلا منذ مطلع العام الماضي".

وأضاف زويجينبيرغ: "هناك أيضاً 18 حفرة عميقة بالقرب من المدرج، قد تُستخدم مرافق لتخزين الذخيرة ومستودعات للوقود".

مرفأ بحري جديد