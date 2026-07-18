اكتشاف طريقة جديدة قد تساعد في علاج الربو

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة "Immunity" العلمية أن تحفيز العصب في الأذن الخارجية قد يساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين، وقد يشكّل في المستقبل طريقة جديدة.

درس الباحثون الفرع الأذني للعصب المبهم، وهو الجزء الوحيد من هذا العصب الذي يصل إلى سطح الجلد، وخلال التجارب تم تحفيز هذا الفرع في فئران مخبرية مصابة بالتهاب تحسسي في المجاري التنفسية.

تبين أن هذا التحفيز زاد من مستوى مادة الإشارة CGRPβ في المجاري التنفسية، مما قلل بشكل ملحوظ من التهاب الرئة، على العكس، عندما تم تثبيط نشاط الألياف العصبية، كان المرض أكثر حدة وشدة.

ووفقا للباحثين، فإن هذا الإجراء أظهر للمرة الأولى وجود آلية عصبية تربط جلد الأذن الخارجية بالعمليات المناعية في الرئتين، ما قد يفتح المجال أمام تطوير طرق علاجية بيولوجية إلكترونية للأمراض الالتهابية، بدلا من الطرق الدوائية التقليدية.

ورغم أن النتائج ما زالت محصورة على الحيوانات حتى الآن، إلا أن العلماء يعملون بالفعل على تصميم دراسة سريرية لاختبار فعالية جهاز خاص لتحفيز العصب الأذني لدى مرضى الربو من البشر.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة أجراها باحثون برازيليون كانت قد أظهرت أيضا أن الوخز بالإبر في منطقة الأذن قد يساهم في تخفيف حدة الألم الناتج عن الصداع النصفي المزمن، وتقليل تأثيره السلبي على الحياة اليومية.