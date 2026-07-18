حرب الإيرادات تشتعل بين محمد إمام والعوضي

خبرني - انتقلت المنافسة بين فيلمي "صقر وكناريا" و"شمشون ودليلة" من شباك التذاكر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دخل بطلا العملين، محمد عادل إمام وأحمد العوضي، في سجال علني حول الإيرادات المحققة لكل فيلم.

ويعرض فيلم "صقر وكناريا"، بطولة محمد عادل إمام وشيكو ويسرا اللوزي، منذ أربعة أسابيع، بينما انضم فيلم "شمشون ودليلة"، بطولة أحمد العوضي ومي عمر، إلى دور العرض قبل أسبوعين، ليشتعل سباق موسم الصيف السينمائي.

جدل الإيرادات

وتزامن احتدام المنافسة مع قرار حجب الإيرادات الرسمية للفيلمين، بسبب عدم دقة الأرقام اليومية، إلا أن ذلك لم يمنع بطلي العملين من الاحتفاء عبر حساباتهما الرسمية بما يؤكدان أنه حجم الإيرادات التي يحققها كل فيلم.

رسائل متبادلة

وبدأت الأزمة عندما نشر محمد عادل إمام صورًا قال إنها توضح إيرادات فيلمه مقارنة بالفيلم المنافس، وعلق عليها قائلاً: "جزء بسيط من إيرادات إمبارح في السينمات"، قبل أن يضيف في رسالة اعتبرها كثيرون موجهة إلى منافسه"مش عارف ليه في ناس بتزود في الإيرادات عشان يبانوا ناجحين.. معلش".

رد سريع

ولم يتأخر أحمد العوضي في الرد، إذ نشر صورًا أخرى لإيرادات فيلمه، إلى جانب أرقام الفيلم المنافس، وكتب"مش عارف ليه والله الناس بتزود في الإيرادات بالأونطة.. قالك إحنا جايبين 6 ملايين يوم ماتش مصر والأرجنتين"، قبل أن يضيف ساخرًا "كنتوا بتعرضوا الماتش في السينما ولا إيه؟".

أرقام متضاربة

وازداد الجدل بعدما أعلن محمد عادل إمام أن "صقر وكناريا" تجاوز حاجز 100 مليون جنيه في شباك التذاكر، في حين نشر أحمد العوضي صورة قال إنها تُظهر أن إجمالي إيرادات الفيلم بلغ 52 مليون جنيه فقط، لتتواصل حالة الجدل حول الأرقام الحقيقية في ظل غياب بيانات رسمية معتمدة.