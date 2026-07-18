الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

خبرني - تصدر مصطفى زيكو، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت صور جديدة تجمعه بوالدته وزوجته أثناء قضائهم وقتًا في الساحل الشمالي، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن علاقته بوالدته.

وجاء تداول الصور بعد أيام من ظهور والدة اللاعب في لقاء تليفزيوني، حيث تحدثت بتأثر عن عدم تمكنها من لقاء نجلها عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وأظهرت الصور مصطفى زيكو وهو يقف إلى جانب والدته وزوجته في أجواء عائلية، كما ظهر في لقطة أخرى يحتضن والدته، في مشهد لاقى اهتمامًا كبيرًا عبر منصات التواصل.

وكانت تصريحات والدة اللاعب قد فتحت بابًا واسعًا للنقاش خلال الأيام الماضية، قبل أن تنتشر هذه الصور التي أعادت اسم مصطفى زيكو إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي من جديد

والدة زيكو: الاحتفالات وخداه مني.. ومراته بقت رقم واحد

كشفت والدة مصطفى زيكو لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، تفاصيل علاقتهما بعد وفاة والده، مشيرة إلى أنها سعيدة بالمكانة التي وصل إليها. وشارك زيكو مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، وسجل هدفين، الأولى في شباك نيوزيلندا بدور المجموعات، والثاني في شباك الأرجنتين بدور الـ16.



قالت والدة زيكو في تصريحات عبر برنامج "صبايا الخير": "زيكو مكانش بيطيق حد يقول لي كلمة أو يزعلني، أنا فرحانة بالمكانة اللي هو فيها، بس الكرة أخذته مني كثيرا، لكنها وظيفته، وهو وحشني جدًا، ولم يأتي لي حتى الآن بعد العودة من أمريكا، بسبب الاحتفالات، كل شوية يتواصل معي هاتفيا، لكن الاحتفالات واخداه مني، زيكو فضل عمله عن الحياة الأسرية، وأي لاعب مثله".



وأضافت: "اتصلت بيه وقلت له نفسي أروح الاستاد وأقابلك هناك طالما مش فاضي تيجي، قال لي هتبقى بهدلة وناس كتير، أقوله طب هتيجي إمتى؟ يقولي هخلص الاحتفالات وهجيلك، أنا كنت في حياته رقم واحد، ودلوقتي مراته بقت رقم واحد وأنا رقم اثنين".



واختتمت: "راضية وقابلة، أنا متحضرة ومتعلمة، لست جاهلة، هو راجع على احتفالات ولقاءات، وكان يحضر نفسه، لكن أنا فرحانة بيه، ده ابني وأنا اللي ربيته".

