كاميرا سرية في حمام أحد فروع ستاربكس بأمريكا !

خبرني - ألقت الشرطة في مدينة سان خوسيه الأمريكية القبض على رجل متهم بزرع كاميرا خفية أسفل حوض المغسلة في حمام أحد فروع مقاهي "ستاربكس"، بعد أن تمكنت من تصوير شخصين على الأقل.

وكان أحد موظفي المقهى قد عثر على الكاميرا في 9 يونيو داخل الحمام، لتبدأ الشرطة تحقيقا قادها إلى تحديد هوية المشتبه به، ديفيد بيراليس (38 عاما)، باستخدام كاميرات قراءة لوحات المركبات، قبل توقيفه في أوائل يوليو بتهمة انتهاك الخصوصية.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة سان خوسيه، ستايسي شيه، أن الكاميرا سجلت امرأة في منتصف العمر ورجلا مسنا، داعية أي شخص يعتقد أنه قد يكون تعرض للتصوير إلى التواصل مع المحققين.

وأضافت أن الشرطة لا تستبعد أن يكون المتهم قد استهدف مواقع عامة أخرى، مشيرة إلى أن "أي شخص يسعى لانتهاك خصوصية الآخرين يمكنه استهداف أي مكان"، حيث تحقق السلطات في احتمال تورطه بحوادث مماثلة في أماكن عامة أخرى.

من جانبها، أكدت "ستاربكس" تعاونها الكامل مع سلطات إنفاذ القانون، مشددة على أن توفير بيئة آمنة للعملاء والموظفين يمثل أولوية بالنسبة للشركة.

وأثارت الحادثة حالة من القلق بين سكان المدينة، إذ قال بعضهم إنهم باتوا يخشون استخدام دورات المياه في الأماكن العامة بعد الواقعة.