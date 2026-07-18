(إكس إيه آي) تقاضي مستخدمًا بتهمة استغلال (غروك) لإنتاج مواد إباحية للأطفال

خبرني - رفعت شركة "إكس إيه آي"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد رجل من ولاية كارولينا الجنوبية، متهمة إياه بإساءة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك" لإنتاج مواد إباحية للأطفال، في واحدة من أولى القضايا التي تبادر فيها شركة مطورة للذكاء الاصطناعي إلى مقاضاة أحد مستخدميها على خلفية استغلال خدماتها في جرائم من هذا النوع.

وأقامت الشركة الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية تكساس، متهمة المدعى عليه، تيري هاروود، بانتهاك شروط استخدام "غروك". وكان هاروود قد أوقف في شباط/فبراير الماضي على خلفية اتهامات تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرين.

وتأتي القضية بعد انتقادات وتحقيقات تنظيمية واجهتها "إكس إيه آي" في عدد من الدول، إثر استخدام بعض المستخدمين "غروك" لإنشاء صور ومقاطع جنسية مزيفة لقاصرين وبالغين.

ووفقًا للدعوى، تعتمد الشركة إجراءات تشمل تعليق الحسابات المخالفة وإغلاقها، إضافة إلى إبلاغ المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين في الولايات المتحدة بأي مواد يُشتبه بأنها تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.

وقالت "إكس إيه آي" إنها علقت 52222 حسابًا خلال عام 2026، وقدمت 73604 بلاغات إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وهو ما أسهم، بحسب الدعوى، في 244 حالة اعتقال على الأقل.

وتتهم الشركة هاروود بتحميل صور عادية لبالغين وقاصرين إلى "غروك" بهدف توليد صور جنسية مزيفة، معتبرة أن ذلك ألحق أضرارًا بالضحايا، وعرض الشركة لمخاطر قانونية وأضرار تتعلق بسمعتها.

وطلبت "إكس إيه آي" من المحكمة إصدار أمر يمنع هاروود نهائيًا من استخدام "غروك"، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات مالية لم يُكشف عن قيمتها.