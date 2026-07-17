5 عادات صباحية بسيطة لتعزيز الصحة والنشاط

خبرني - يبحث كثيرون عن طرق سهلة لبدء يومهم بنشاط وتحسين صحتهم، لكن تحقيق ذلك لا يتطلب دائما تغييرات كبيرة أو عادات معقدة.

ويوضح الدكتور أمير خان، المعروف بظهوره في برنامجي "صباح الخير بريطانيا" و"لورين" على قناة ITV، أن بعض الخطوات البسيطة التي يمكن ممارستها فور الاستيقاظ قد تساعد على تحسين التركيز، ودعم الصحة العامة، وتعزيز الشعور بالراحة طوال اليوم.

وقال إن هناك خمس عادات صباحية لا تحتاج إلى مكملات غذائية أو أجهزة خاصة، بل تعتمد على ممارسات طبيعية يمكن للجميع اتباعها بسهولة.

وشارك خان هذه النصائح في مقطع فيديو نشره عبر منصة "تيك توك"، موضحا أنها عادات مجانية يمكن أن تشكل بداية صحية لليوم.

1- ابدأ يومك بكوب من الماء

ينصح الدكتور خان بشرب كوب كبير من الماء بعد الاستيقاظ، موضحا أن الجسم يفقد جزءا من السوائل خلال ساعات النوم، لذلك يساعد الماء على تعويض هذا النقص.

وأضاف أن شرب الماء صباحا يدعم الدورة الدموية ووظائف الكلى والهضم، وقد يساعد على تحسين اليقظة والتركيز، مشيرا إلى أنها من أسهل العادات الصحية التي يمكن إضافتها إلى الروتين اليومي.

2- تعرض لضوء الصباح

يعتبر خان الخروج إلى الهواء الطلق بعد الاستيقاظ من أكثر العادات التي يفضلها، موضحا أن ضوء الصباح يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية في الدماغ.

وأشار إلى أن التعرض للضوء الطبيعي يساهم في ضبط إيقاع النوم والاستيقاظ، وقد يرتبط بنوم أفضل خلال الليل وزيادة الطاقة وتحسن المزاج خلال النهار.

ولفت إلى أن قضاء 10 إلى 20 دقيقة في الخارج قد يكون كافيا للاستفادة من هذه العادة، حتى أثناء احتساء القهوة أو القيام بنشاط بسيط.

3- المشي حافيا على العشب

يرى الدكتور خان أن المشي حافيا على العشب صباحا يمكن أن يكون وسيلة بسيطة لتحفيز الأعصاب الموجودة في القدمين، ما قد يساعد على تحسين التوازن وتقوية عضلات القدمين والكاحلين.

كما أشار إلى أن هذه العادة تمنح شعورا بالهدوء وتساعد على التواصل مع الطبيعة في بداية اليوم.

4- استمع إلى أصوات الطبيعة

أكد خان أن الاستماع إلى أصوات مثل تغريد الطيور وخرير المياه قد يساعد على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

وأوضح أن الدماغ البشري تطور في بيئات طبيعية، لذلك يمكن لهذه الأصوات أن تمنح الجهاز العصبي شعورا بالراحة والأمان.

5- مارس التنفس العميق

ينصح الطبيب بأخذ خمسة أنفاس عميقة وبطيئة في بداية اليوم، بحيث يستغرق الشهيق نحو أربع ثوان والزفير نحو ست ثوان.

وأوضح أن هذا التمرين البسيط يساعد على تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء والهضم، كما قد يساهم في خفض معدل ضربات القلب وتقليل مستويات التوتر.

المصدر: ميرور