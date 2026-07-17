نموذج Kimi K3 المجاني من Moonshot AI الصينية يهز عرش أنثروبيك الأمريكية

خبرني - تستعد شركة Moonshot الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لإطلاق نموذج لغوي ضخم، بقدرات تقارب قدرات مختبرات أمريكية رائدة مثل Anthropic، في ظل تقلص الفجوة بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور.

ووفقًا لمصدرين مطلعين، من المقرر أن تُطلق المجموعة التي تتخذ من بكين مقرًا لها، Kimi K3، وهو أكبر نموذج ذكاء اصطناعي صيني حتى الآن، والذي يحتوي على ما بين 2 و3 تريليونات مُعامل، خلال الأيام القادمة.

ويشير عدد المُعاملات إلى حجم الشبكة العصبية للنموذج، حيث يؤدي العدد الأكبر عمومًا إلى قدرات أكبر.

ولم تُفصح Anthropic عن مُعاملات نماذجها، لكن خبراء الصناعة يتوقعون أن يحتوي Opus 4.8 على ما بين 1.5 و2 تريليون مُعامل.

هل يتجاوز أداء K3 أداء Opus 4.8 ؟

ومن المتوقع أن يتجاوز أداء K3 أداء Opus 4.8 وفقًا للمعايير السائدة، بحسب المصدرين، اللذين أضافا أنه سيكون متاحًا للتنزيل مجانًا كنموذج مفتوح المصدر، وفق ما أفادت صحيفة فايننشال تايمز.

مع ذلك، من المرجح أن تكون قدرات K3 أقل من قدرات Fable، وهو نموذج قوي علّقته شركة Anthropic لفترة وجيزة بعد أن أثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن قدراته على الاختراق.

وقد يُشكّل إطلاق K3 تحديًا للإجماع السائد في القطاع بأن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية متأخرة من ثمانية إلى اثني عشر شهرًا عن نظيراتها الأمريكية من حيث الأداء.

كما أن كونه نموذجًا مفتوح المصدر سيُمثّل تحديًا كبيرًا للمختبرات الأمريكية مثل Anthropic وOpenAI التي لا تزال نماذجها المتطورة باهظة الثمن مغلقة.

وبينما تستمر أحدث النماذج الأمريكية في التفوق على الأدوات الصينية في أكثر المهام تعقيدًا، حذّرت مجموعة متنامية من المستثمرين والمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الأمريكية من أن الفجوة تتقلص.

وكتب مارك أندريسن، المؤسس المشارك لمجموعة رأس المال الاستثماري الأمريكية Andreessen Horowitz، الشهر الماضي أن GLM-5.2، الذي أصدره مختبر Z.ai الصيني، كان "أول نموذج ذكاء اصطناعي صيني يُضاهي، بل ويتفوق في كثير من الأحيان، على نماذج الذكاء الاصطناعي العامة للمختبرات الأمريكية الكبرى دون أي تنازلات".

كما تتجه الشركات من وادي السيليكون إلى أوروبا إلى استخدام النماذج الصينية الأقل تكلفة لتقليل تكاليفها المتزايدة للتكنولوجيا من المختبرات الأمريكية.

استثمرت كبرى شركات تطوير النماذج في الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات في بناء البنية التحتية وتطوير أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. وقد بدأت هذا العام بفرض رسوم أعلى على الشركات للوصول إلى خدماتها.

ووفقًا لموقعها الإلكتروني، سترفع شركة أنثروبيك سعر برنامج أوبوس 4.8 بنسبة 50% ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون رمز إدخال و15 دولارًا لكل مليون رمز إخراج في سبتمبر.

في المقابل، أطلقت مختبرات صينية مثل مونشوت وديب سيك نماذج مفتوحة الأوزان، تتميز بانخفاض تكلفة تشغيلها وإمكانية تحميلها وتعديلها من قِبل المستخدمين.

فعلى سبيل المثال، يُكلّف نموذج K2.6 من مونشوت حوالي ثلث تكلفة نموذج أوبوس 4.8 من أنثروبيك.

ويقول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أن الصين لاتزال تُلقي بظلالها على نهج إدارة ترامب تجاه الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تشديد القيود على نماذج أنثروبيك الرائدة.

لكن الشركات الأمريكية لا تُبدي نفس القدر من التردد في استخدام الذكاء الاصطناعي الصيني، خاصةً مع تقارب النماذج الأحدث بسرعة مع نظيراتها الأمريكية.

وقد تُتيح مايكروسوفت نموذج DeepSeek لمنتجها Copilot Cowork، ما يعني تبني أحد أكثر النماذج الصينية ابتكارًا لمنتج يستخدمه ملايين المستخدمين في الشركات.

وأعلنت عملاقة التكنولوجيا مؤخرًا لموقع Axios أن نموذج DeepSeek V4 سيُقدم كبديل أقل تكلفة لنماذج أنثروبيك أو OpenAI.

كما تعمل على تحسين النموذج - وهو أمر ممكن نظرًا لأن منتجات DeepSeek مفتوحة المصدر - في محاولة للحد من أي تحيزات كامنة في النموذج الأساسي.

ويُقبل المطورون بالفعل على استخدام الذكاء الاصطناعي الصيني. ستة من أكثر عشرة نماذج شيوعًا على OpenRouter، وهو سوق لنماذج الذكاء الاصطناعي، هي نماذج صينية، بما في ذلك نماذج من DeepSeek وTencent وXiaomi.

وقد استخدمت شركات كبرى النماذج الصينية أيضًا، فقد بنى Cursor، أداة البرمجة الشهيرة، نموذج Composer 2 الخاص به على Kimi K2.5، الذي طوره مختبر Moonshot AI الصيني.