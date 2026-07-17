خبرني - أفادت الدكتورة يلينا سولاماتينا خبيرة التغذية، أن الخطر الرئيسي للبطيخ الأحمر لا يكمن في احتوائه على النترات، بل في محتواه العالي من السكر.

ووفقا لها، يحتوي البطيخ على مواد مفيدة، منها البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض السيترولين الأميني، الذي يساعد على استشفاء العضلات. إلا أنه يحتوي على نسبة قليلة من الألياف، لذلك يتصدر السكر محتواه.

وتقول: "البطيخ الأحمر، غذاء مخادع. يدرجه الكثيرون في نظامهم الغذائي، ويصومون أياما، لينتهي بهم الأمر بنتيجة عكسية. لا يكمن الخطر في الألياف، بل في أنواع السكر التي يحتويها - السكروز والغلوكوز والفركتوز".

وتحذر الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين وداء السكري من ضرورة توخي الحذر الشديد. لأن تناول البطيخ على معدة فارغة قد يسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم، ما قد يؤدي، في حال وجود خلل في عملية التمثيل الغذائي، إلى إجهاد الأوعية الدموية.

ووفقا لها، يشكل الإفراط في تناول الفركتوز خطرا خاصا. لأنه يصل إلى الكبد دون مساعدة الأنسولين، وعند استهلاكه بكميات كبيرة، قد يساهم في تكوين الكبد الدهني والتهابه، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن.

وتؤكد سولاماتينا أن الكمية الموصى بها من البطيخ الأحمر تختلف من شخص لآخر. يبلغ متوسط ​​الاستهلاك اليومي 150-200 غرام، ويسمح للرياضيين بتناول حوالي 250 غرام. إذا تناول الشخص ما يصل إلى 400 غرام، فمن الأفضل تقسيم الحصة على وجبتين.

وتنصح الطبيبة بتناول البطيخ كوجبة خفيفة بعد ساعة ونصف إلى ساعتين من الإفطار، وليس على معدة فارغة. كما نبهت إلى ضرورة إزالة القشرة الخارجية جيدا، لأن النترات قد تتراكم بالقرب منها.

ووفقا لها، يعتبر البطيخ الأحمر وجبة خفيفة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع. لذلك ينبغي على مرضى السكري، ومقدمات السكري، والسمنة، وأمراض الكبد توخي الحذر الشديد بشأن كمية البطيخ في نظامهم الغذائي.