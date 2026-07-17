خواتم ذهبية.. سابقة تاريخية لأبطال كأس العالم 2026

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تقديم جوائز ذهبية لأبطال كأس العالم 2026، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها بالبطولة.



ويُقام نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو/تموز في ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث تتواجه إسبانيا والأرجنتين سعياً وراء المجد الخالد.

وإلى جانب الكأس الأيقونية والميداليات الذهبية المرموقة، سيُمنح الفريق الفائز رمزاً جديداً يُعبر عن النصر.

وبحسب بيان "فيفا"، سيحصل الفائزون بالبطولة أيضاً على خواتم الأبطال المصممة خصيصاً لهم، في خطوة تنقل أحد أشهر التقاليد الرياضية الأمريكية إلى اللعبة العالمية.

وسيكون كل خاتم جزءاً من إصدار محدود للغاية يضم 2026 نسخة مرقّمة بشكل فردي، في خطوة تحتفي بشكل مباشر بالبطولة نفسها.

ومن بين هذه الخواتم، سيُقدَّم 30 خاتماً إلى الفريق المتوَّج، بينما سيُتاح 1996 خاتماً للجماهير في مختلف أنحاء العالم كمنتج رسمي مرخَّص، مما يتيح للمشجعين امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم.

ويبرز شكل كأس بطولة كأس العالم على أحد جانبي الخاتم، بينما سيُخصَّص الجانب الآخر ليعكس هوية الفريق الفائز، وسيكون كل خاتم مرقّماً بشكل فردي، ومصمماً على مقاس صاحبه، ومرفقاً بشهادة أصالة خاصة به.

وفور انتهاء مباراة حسم اللقب، سيتسلم قائد الفريق الفائز ومدربه الرئيسي خاتمين مؤقتين تخليداً لهذه المناسبة. وبعد ذلك، سيجري تخصيص الخواتم الثلاثين لكل واحد من الفائزين قبل تقديمها رسمياً في موعد لاحق، لضمان ملاءمة مثالية تدوم مدى الحياة.