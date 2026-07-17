خبير يحذر: الطماطم قد تشكل خطرا على مرضى هذه الحالات

خبرني - يشير الدكتور أنطون بولياكوف، أخصائي الغدد الصماء وخبير التغذية، إلى أن الطماطم، رغم فوائدها الصحية العديدة، قد تشكل خطرا على بعض الأشخاص وتتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

ويقول: "للطماطم تأثير محفز لإفراز الصفراء، لذلك قد تؤدي إلى تفاقم أعراض حصى المرارة. كما أنها قد ترفع مستوى حمض اليوريك في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس."

ويضيف أن الإفراط في تناول الطماطم قد يؤدي أيضا إلى تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي.

ويوصي الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة بتجنب تناول الطماطم، موضحا:

"تؤدي الأحماض العضوية الموجودة في الطماطم إلى تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. وفي حالات التهاب المعدة، ولا سيما عند الإصابة بقرحة معدية نشطة، قد تتفاقم الحالة بصورة ملحوظة. لذلك، يُنصح المصابون بالتهاب المعدة، أو قرحة المعدة، أو حصى المرارة، أو النقرس، أو غيرها من أمراض الجهاز الهضمي في مراحل تفاقمها، بتجنب تناول الطماطم."