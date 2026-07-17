الطاقة الدولية: يجب على العالم أن يشعر بالقلق بشأن أمن الطاقة

خبرني - حذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الخميس، من تداعيات استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على أمن الطاقة العالمي، إذا لم يتحسن تدفق النفط عبر مضيق هرمز قريبًا.

وقال بيرول، خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية: "لا يزال أمن الإمدادات النفطية مسألة بالغة الأهمية. يجب أن نشعر بالقلق، ويساورني القلق إذا لم تتحسن الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة."

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الخميس، أن القوات الأميركية نفذت ضربات جديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي، بهدف "زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

وقال المتحدث باسم القيادة إن الجيش الأميركي ينفذ ضربات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن، موضحا أن الهجمات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تستخدم ضد السفن التجارية.

وفي المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء الضربات الأميركية التي طالت مواقع متفرقة في جنوب إيران، بينها بندر عباس وبندر خمير.

وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع، إذ كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما منحه أهمية استراتيجية كبيرة في حسابات الصراع الإقليمي.