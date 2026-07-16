أظافرك تتحدث عن صحتك.. 5 علامات قد تكشف أمراض القلب والسرطان مبكرا

خبرني - قد تبدو الأظافر مجرد جزء جمالي من الجسم، لكن خبراء الجلدية يؤكدون أنها قد تعمل كنافذة مبكرة تكشف مشكلات صحية خطيرة.

و لا تقتصر وظيفة الأظافر على حماية أطراف الأصابع والمساعدة في الإمساك بالأشياء الدقيقة، بل قد تحمل إشارات تحذيرية، على أمراض القلب والرئة وصولًا إلى السرطان ونقص العناصر الغذائية، تستحق الانتباه.

وحذر أطباء جلدية من خمس تغيرات في الأظافر قد تكون مؤشرا على أمراض كامنة، مؤكدين أن اكتشافها مبكرا قد يساعد في التشخيص والعلاج قبل تفاقم المشكلة، وهذه الإشارات هي:

1- الأظافر المتضخمة.. إنذار لأمراض القلب والرئة

من أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه ما يُعرف طبيا بـ«تعجر الأظافر»، حيث تتضخم أطراف الأصابع وتنحني الأظافر بشكل ملحوظ فوقها، لتأخذ شكلًا يشبه الملعقة المقلوبة.

وتوضح الدكتورة أنيت تشيرنيك، أستاذة الأمراض الجلدية المساعدة بجامعة ييل، أن هذه الحالة ترتبط غالبا بأمراض الرئة المزمنة مثل الانسداد الرئوي المزمن ، أو ببعض أمراض القلب مثل التهاب شغاف القلب، وقد تظهر أيضا لدى مرضى أمراض الأمعاء الالتهابية. ويرجح العلماء أن السبب يعود إلى نقص الأكسجين المزمن في الدم وما يسببه من تغيرات في الأوعية الدموية بأطراف الأصابع.

2- الأظافر المقعرة.. علامة على نقص الحديد

إذا بدأت الأظافر بالانحناء إلى الداخل لتأخذ شكل الملعقة أو التجويف، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نقص الحديد أو فقر الدم الناتج عنه.

ويشير الخبراء إلى أن نقص الحديد يؤثر في الإنزيمات والأنسجة المسؤولة عن تثبيت الظفر ونموه، ما يؤدي إلى تشوه شكله تدريجيًا. وغالبًا ما تترافق هذه الحالة مع أعراض أخرى مثل الإرهاق وشحوب البشرة وضيق التنفس والضعف العام.

3- خطوط داكنة تحت الظفر.. قد تكون سرطانًا قاتلًا

رغم أن الخطوط السوداء أو البنية أسفل الأظافر قد تنتج أحيانًا عن إصابات بسيطة، فإن ظهور خط داكن جديد يمتد طوليًا تحت ظفر واحد يستوجب مراجعة الطبيب سريعًا.

ويحذر الأطباء من أن هذه العلامة قد تكون أحد أوائل مؤشرات الإصابة بسرطان الميلانوما، أخطر أنواع سرطان الجلد. وتكمن خطورة الحالة في أن سرطان الظفر غالبًا ما يكون غير مؤلم، ما يؤدي إلى تأخر تشخيصه حتى مراحل متقدمة.

4- هشاشة الأظافر وتقصفها.. ليست مشكلة تجميلية دائمًا

قد ينتج تقصف الأظافر عن التعرض المتكرر للماء أو مزيلات الطلاء، إلا أن الأطباء يؤكدون أنه قد يكون أيضًا علامة على قصور الغدة الدرقية أو نقص عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والزنك والبيوتين وفيتامين B12.

فعندما تقل هذه العناصر أو تتباطأ عمليات الأيض، تضعف قدرة الجسم على إنتاج الكيراتين، البروتين الأساسي الذي يمنح الأظافر قوتها، فتغدو أكثر هشاشة وسهولة في التكسر.

5- تغير لون الأظافر.. رسالة من الجسم

يمكن أن يقدم لون الأظافر مؤشرات مهمة على الحالة الصحية. فاحمرار الجلد المحيط بالظفر قد يشير إلى عدوى بكتيرية أو فطرية، بينما قد تعكس الأظافر الشاحبة أو المائلة إلى الزرقة نقص الأكسجين في الأنسجة أو الإصابة بنقص الحديد أو فيتامين B12.

كما أن بعض الإصابات الفيروسية، مثل عدوى الهربس في الأصابع، قد تسبب احمرارا وتورما وألما حول الظفر.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الخبراء بعدم تجاهل أي تغير جديد أو مستمر في الأظافر، خاصة الخطوط الداكنة، أو تعجر الأظافر، أو انفصال الظفر عن سريره، أو التورم المستمر حوله. وتزداد أهمية الفحص الطبي إذا ترافقت هذه التغيرات مع أعراض مثل التعب غير المبرر أو فقدان الوزن أو ضيق التنفس أو الألم المزمن.

ويؤكد الأطباء أن الفحص المنتظم للأظافر قد يكون وسيلة بسيطة لكنها فعالة لاكتشاف أمراض خطيرة في مراحلها المبكرة، قبل أن تظهر أعراضها الأكثر وضوحا.