طاهر الداورجي يتوج مسيرته الأكاديمية بالأول على تخصص إدارة الأعمال في جامعة عمّان الأهلية

خبرني – توّج الطالب طاهر الداورجي مسيرته الأكاديمية بإنجاز متميز، بعد حصوله على المركز الأول في تخصص إدارة الأعمال بجامعة عمّان الأهلية بتقدير “ممتاز”، كما حظي بشرف قيادة موكب الخريجين، وكان أول من اعتلى منصة التخرج لتسلّم شهادته خلال حفل تخريج الفوج الجديد من طلبة الجامعة.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة والتميز، ليشكل محطة مهمة في مسيرته العلمية وبداية مرحلة جديدة من العطاء والنجاح، وسط فخر واعتزاز أسرته، وفي مقدمتهم والدته الإعلامية عبيدة عبده، التي عبّرت عن سعادتها وفخرها بهذا التفوق والإنجاز.

وأكدت الأسرة أن هذا النجاح يمثل ثمرة للعلم والاجتهاد والالتزام، داعية الله أن يوفق الخريج طاهر في حياته العملية، وأن يكون هذا الإنجاز بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات وخدمة الوطن والمجتمع.

كما ثمنت الأسرة الدور الذي تقوم به جامعة عمّان الأهلية، مشيدةً بجهود إدارتها وأعضاء الهيئة التدريسية وكوادرها الإدارية في توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في إعداد كفاءات قادرة على المنافسة والتميز.

ألف مبارك للخريج طاهر الداورجي هذا الإنجاز المتميز، مع أطيب الأمنيات له بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.