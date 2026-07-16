*
الجمعة: 17 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • مناسبات
  • الإعلامية عبيدة عبده تزف بشرى تخرج نجلها بفخر واعتزاز … طاهر يتوج مسيرة التميز متصدرًا تخصص إدارة الأعمال

الإعلامية عبيدة عبده تزف بشرى تخرج نجلها بفخر واعتزاز … طاهر يتوج مسيرة التميز متصدرًا تخصص إدارة الأعمال

  • 16 تموز 2026
  • 11:38
الإعلامية عبيدة عبده تزف بشرى تخرج نجلها بفخر واعتزاز طاهر يتوج مسيرة التميز متصدرًا تخصص إدارة الأعمال

خبرني – توّج الطالب طاهر الداورجي مسيرته الأكاديمية بإنجاز متميز، بعد حصوله على المركز الأول في تخصص إدارة الأعمال بجامعة عمّان الأهلية بتقدير “ممتاز”، كما حظي بشرف قيادة موكب الخريجين، وكان أول من اعتلى منصة التخرج لتسلّم شهادته خلال حفل تخريج الفوج الجديد من طلبة الجامعة.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة والتميز، ليشكل محطة مهمة في مسيرته العلمية وبداية مرحلة جديدة من العطاء والنجاح، وسط فخر واعتزاز أسرته، وفي مقدمتهم والدته الإعلامية عبيدة عبده، التي عبّرت عن سعادتها وفخرها بهذا التفوق والإنجاز.

وأكدت الأسرة أن هذا النجاح يمثل ثمرة للعلم والاجتهاد والالتزام، داعية الله أن يوفق الخريج طاهر في حياته العملية، وأن يكون هذا الإنجاز بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات وخدمة الوطن والمجتمع.

كما ثمنت الأسرة الدور الذي تقوم به جامعة عمّان الأهلية، مشيدةً بجهود إدارتها وأعضاء الهيئة التدريسية وكوادرها الإدارية في توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في إعداد كفاءات قادرة على المنافسة والتميز.

ألف مبارك للخريج طاهر الداورجي هذا الإنجاز المتميز، مع أطيب الأمنيات له بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

الإعلامية عبيدة عبده تزف بشرى تخرج نجلها بفخر واعتزاز … طاهر يتوج مسيرة التميز متصدرًا تخصص إدارة الأعمال
الإعلامية عبيدة عبده تزف بشرى تخرج نجلها بفخر واعتزاز … طاهر يتوج مسيرة التميز متصدرًا تخصص إدارة الأعمال
الإعلامية عبيدة عبده تزف بشرى تخرج نجلها بفخر واعتزاز … طاهر يتوج مسيرة التميز متصدرًا تخصص إدارة الأعمال
الإعلامية عبيدة عبده تزف بشرى تخرج نجلها بفخر واعتزاز … طاهر يتوج مسيرة التميز متصدرًا تخصص إدارة الأعمال
الإعلامية عبيدة عبده تزف بشرى تخرج نجلها بفخر واعتزاز … طاهر يتوج مسيرة التميز متصدرًا تخصص إدارة الأعمال
الإعلامية عبيدة عبده تزف بشرى تخرج نجلها بفخر واعتزاز … طاهر يتوج مسيرة التميز متصدرًا تخصص إدارة الأعمال

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

علي زياد المناصير يتخرج من جامعة إكستر البريطانية في إدارة الأعمال
علي زياد المناصير يتخرج من جامعة إكستر البريطانية في إدارة الأعمال
  • 2026-07-14 19:02
تهنئة للطالب محمد الشيخ علي بمناسبة نجاحه في البرنامج الدولي
تهنئة للطالب محمد الشيخ علي بمناسبة نجاحه في البرنامج الدولي
  • 2026-07-14 14:30
درجة الإختصاص للدكتور طارق زياد المناصير جامعة غرناطة الإسبانية
درجة الإختصاص للدكتور طارق زياد المناصير جامعة غرناطة الإسبانية
  • 2026-07-14 14:07
سعد البخاري يكتب في يوم تخرج ابنته المهندسة سدرة
سعد البخاري يكتب في يوم تخرج ابنته المهندسة سدرة
  • 2026-07-14 13:23
تهنئة للدكتور طارق المومني بمناسبة تخرجه من جامعة المنصورة
تهنئة للدكتور طارق المومني بمناسبة تخرجه من جامعة المنصورة
  • 2026-07-13 18:59
تهنئة للنسور بتعيينه رئيسا لاختصاص الأنف و الأذن و الحنجرة في
تهنئة للنسور بتعيينه رئيسا لاختصاص الأنف و الأذن و الحنجرة في "الصحة"
  • 2026-07-13 18:13