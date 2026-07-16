*
الخميس: 16 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • الذهب ينخفض مع انحسار آمال تراجع التضخم بفعل تصعيد الشرق الأوسط

الذهب ينخفض مع انحسار آمال تراجع التضخم بفعل تصعيد الشرق الأوسط

  • 16 تموز 2026
  • 08:23
الذهب ينخفض مع انحسار آمال تراجع التضخم بفعل تصعيد الشرق الأوسط

خبرني - انخفضت أسعار الذهب الخميس مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، مما بدّد تفاؤلا ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم، وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4034.42 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% إلى 4039.90 دولارا.

وواصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية بعد إعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران.

وردّت إيران باستهداف مواقع عسكرية أميركية في الدول المجاورة في ما وصفته "بحرب بقاء" مع الولايات المتحدة.

وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة في حزيران، وسط تراجع في تكلفة منتجات الطاقة، مما عزز دلائل على أن التضخم كان يتراجع قبل التصعيد الأحدث في الصراع.

ومع ذلك، لم يكن هذا التباطؤ كافيا لإقناع الأسواق المالية باستبعاد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين ما يزالون يتوقعون احتمالا بنسبة 73% لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في كانون الأول.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش عزمه على خفض التضخم دون أن يشير إلى كيفية تحقيق ذلك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 57.14 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1664 دولارا، بينما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 1309.86 دولار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 60 قرشاً للغرام
انخفاض أسعار الذهب في الأردن 60 قرشاً للغرام
  • 2026-07-16 10:27
النفط يتراجع في ظل تقييم تأثير الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران
النفط يتراجع في ظل تقييم تأثير الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران
  • 2026-07-16 08:52
انخفاض منسوب نهر الراين يهدد تعافي الصناعة الألمانية
انخفاض منسوب نهر الراين يهدد تعافي الصناعة الألمانية
  • 2026-07-16 00:31
مدير عام الضمان : تسهيلات استثنائية للقطاع السياحي
مدير عام الضمان : تسهيلات استثنائية للقطاع السياحي
  • 2026-07-15 14:57
تعهد أمريكي - بريطاني بدعم العملات المشفرة المستقرة
تعهد أمريكي - بريطاني بدعم العملات المشفرة المستقرة
  • 2026-07-15 14:22
الحرب ترفع النفط وتحذير من تجاوز الأسعار 110 دولارات
الحرب ترفع النفط وتحذير من تجاوز الأسعار 110 دولارات
  • 2026-07-15 13:02