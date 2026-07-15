عملة ترامب التذكارية تفجر الجدل في واشنطن

خبرني - الإدارة الأمريكية تفجر الجدل حول حدود توظيف الرموز الرئاسية في المناسبات الوطنية، بعد الكشف عن التصميم النهائي للعملة التذكارية للرئيس دونالد ترامب.

والعملة التذكارية تحمل صورة الرئيس ترامب، ومن المقرر إصدارها احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة عام 2026.

وجاء الإعلان خلال مقابلة لوزير الخزانة سكوت بيسنت مع الإعلامي جيسي واترز على قناة "فوكس نيوز"، حيث استعرض نموذج العملة الذي يتوسطه وجه ترامب في تصميم أمامي، تعلوه كلمة "الحرية"، فيما تظهر عبارة "نثق بالله" إلى جانب الصورة، بينما يحمل الجزء السفلي التاريخين "1776-2026".

ويختلف هذا التصميم عن المسودات الأولية التي أظهرت الرئيس بملامح جانبية، كما تضمنت نماذج أخرى صورة له وهو يرفع قبضته عقب نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي بمدينة بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو/ تموز 2024.

وكان وزير الخزانة قد أعلن في وقت سابق أن العملة تأتي تخليداً للذكرى الـ250 للاستقلال الأمريكي، مؤكداً أن لجنة الفنون الجميلة الفيدرالية وافقت على التصميم، معتبراً أن "لا وجه أكثر رمزية من وجه الرئيس الحالي" لتجسيد هذه المناسبة الوطنية.

ومن المقرر أن تُنتج دار سك العملة الأمريكية 47 قطعة فقط من الإصدار الذهبي، كل منها مصنوع من الذهب عيار 24 قيراطاً، ويزن نحو 19.7 أونصة، بقيمة ذهبية تقديرية تقارب 90 ألف دولار، على أن تُطرح بوصفها قطعاً لهواة الجمع لا عملة متداولة في الأسواق.

أثار المشروع موجة واسعة من الانتقادات، خاصة بين الديمقراطيين وهواة جمع العملات، الذين رأوا أن وضع صورة رئيس لا يزال في منصبه يتعارض مع نصوص القانون الفيدرالي.

وفي هذا السياق، رفع المحامي المتقاعد جيمس ريكر دعوى قضائية طالب فيها بوقف إنتاج العملة، مستنداً إلى المادة 5114 من قانون الولايات المتحدة التي تحظر وضع صورة رئيس حالي أو رئيس متوفى قبل مرور عامين على وفاته على العملات الأمريكية.

إلا أن القاضية الفيدرالية كارين إيمرغوت رفضت الدعوى، معتبرة أن المدعي لم يثبت تعرضه لضرر مباشر يمنحه صفة التقاضي، وهو ما حال دون الفصل في مدى توافق العملة مع القانون من الناحية الموضوعية.

في المقابل، استندت وزارة الخزانة ودار سك العملة إلى سوابق تاريخية لتبرير المشروع، مشيرتين إلى إصدار عملات تذكارية حملت صور شخصيات كانت على قيد الحياة.

وأبرز هذه العملات تلك التي حملت صورة الرئيس كالفين كوليدج خلال احتفالات الذكرى الـ150 للاستقلال، وحاكم ألاباما توماس كيلبي عام 1921، إضافة إلى عملة تكريمية للمؤسسة يونيس كينيدي شرايفر عام 1995.

ويرى مسؤولو الخزانة أن هذه النماذج تمنح غطاءً قانونياً لإصدار العملة الجديدة، بينما يعتبر معارضوها أنها تمثل سابقة مثيرة للجدل في توظيف صورة رئيس حالي على عملة رسمية، حتى وإن كانت مخصصة لهواة الجمع.

وبهذا، تصبح عملة ترامب إحدى أكثر الإصدارات التذكارية إثارة للنقاش السياسي والقانوني في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.