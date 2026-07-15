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معركة السرطان ورحلة الحياة.. بايدن يملأ فراغ ما بعد الرئاسة

  • 15 تموز 2026
  • 20:04
معركة السرطان ورحلة الحياة بايدن يملأ فراغ ما بعد الرئاسة

خبرني - الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يعلن قرب صدور مذكراته عن فترة توليه الرئاسة، مؤكدا أن علاجه من السرطان يسير "بشكل جيد جدا".


وسبق أن كشف بايدن في مايو/أيار 2025، أي بعد 4 أشهر فقط من مغادرته البيت الأبيض باعتباره أكبر رئيس أمريكي سنا أثناء تولي المنصب، إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا امتد إلى العظام، وبدأ لاحقا علاجا بالإشعاع.


ما بعد الرئاسة
وقال بايدن (83 عاما) في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنه "منذ مغادرتي الرئاسة، سألني كثيرون: جو، ماذا كنت تفعل؟".

وأضاف "أمضيت وقتا طويلا مع عائلتي. أتعامل مع إصابتي بالسرطان وأتلقى العلاج، والأمور تسير بشكل جيد جدا".


وأوضح أن مذكراته الرئاسية المرتقبة، بعنوان "عِديني يا أمريكا" (Promise Me, America)، ستتناول "التحديات التي واجهناها كأمة، والقرارات التي اتخذتها، والأسباب التي دفعتني إلى اتخاذها".

وأشار إلى محطات بارزة طبعت ولايته بين عامي 2021 و2025، بينها اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، والحرب في أوكرانيا، وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ومن المقرر أن تصدر مذكرات بايدن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أي بعد أسابيع قليلة من انتخابات منتصف الولاية.

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