مصر.. ضوابط جديدة لرحلات العمرة 1448 هـ بعد اعتمادها رسميا

خبرني - اعتمدت وزارة السياحة والآثار في مصر الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1448 هـ، متضمنة قواعد جديدة تخص مدة البرامج، وتنظيم الرحلات، ورسوم البوابة الإلكترونية، وآليات متابعة المعتمرين.



أقر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الأربعاء 15 يوليو/ تموز 2026، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1448 هجرية، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ البرامج وفق الاشتراطات الجديدة المعتمدة للموسم المقبل.



وتتضمن الضوابط الجديدة مجموعة من القواعد المنظمة لبرامج العمرة وآليات تنفيذها من قبل شركات السياحة المعتمدة، إلى جانب الالتزامات الخاصة بالمعتمرين والشركات المنفذة للرحلات.

أهم ضوابط العمرة لموسم 1448هـ

شملت الضوابط المعتمدة عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها:

تحديد مدة برنامج العمرة بـ15 يوماً كحد أقصى.

استثناء الفترة الممتدة من 15 شعبان وحتى 17 رمضان، حيث يسمح خلالها بتمديد مدة البرنامج لتصل إلى 35 يوماً.

اشتراط أن تكون صلاحية جواز السفر سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

إلزام الشركات بتسجيل جميع برامج العمرة والتأشيرات عبر البوابة المصرية للعمرة قبل موعد السفر.

عدم إصدار تذاكر السفر إلا من خلال الشركات المعتمدة والمسجلة على البوابة الإلكترونية.

سداد قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط.

تحديد حد أدنى للإقامة في المدينة المنورة بواقع ليلة واحدة، مع السماح بعدم الإقامة بناءً على رغبة المعتمر بعد توقيع إقرار بذلك.

تحديد الحد الأقصى للتسكين داخل الغرفة بأربعة أفراد.

التزام الشركات بتوفير مشرف معتمد لكل 50 معتمراً.

متابعة الرحلات من خلال تطبيق "رفيق".

الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في مصر والمملكة العربية السعودية.

تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع المعتمر، مع تعرض الشركات المخالفة للمساءلة القانونية.

وأكدت شركات السياحة أن ضوابط موسم العمرة الجديد تتضمن تعديلات مقارنة بالموسم السابق، موضحة أنه سيُسمح للشركات، خلال الفترة الممتدة من بداية الموسم وحتى بداية شهر رجب، بتنظيم أي عدد من رحلات العمرة.

واشترطت الضوابط عودة 70% من المعتمرين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية قبل السماح للشركة بتنظيم رحلات جديدة.

تنظيم الرحلات من رجب حتى نهاية الموسم

وبداية من شهر رجب وحتى نهاية موسم العمرة خلال شهر شوال من عام 1448 هجرية، سيسمح لكل شركة سياحة بتنظيم ثلاث رحلات عمرة فقط شهرياً باستخدام أي من وسائل النقل المتاحة، سواء النقل البري أو البواخر أو الطيران.

كما تشترط الضوابط عودة جميع المعتمرين بنسبة 100% قبل السماح بتنظيم الرحلة التالية، سواء الثانية أو الثالثة خلال الشهر ذاته.

رسوم الباركود الإلكتروني

وأوضحت شركات السياحة أن رسوم باركود البوابة الإلكترونية للعمرة خلال الموسم الجديد ستبلغ نحو 3100 جنيه تُسدد عن كل معتمر.

كما أكدت أن الضوابط المنظمة للموسم الجديد حددت الحد الأقصى لمدة برنامج العمرة خلال شهر رمضان بـ35 يوماً، وفقاً للاستثناءات الزمنية المقررة خلال هذه الفترة من الموسم.