ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق "جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها"، ​وذلك بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز، وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الحرس الثوري قوله في بيان ‌إن صادرات المنطقة من الطاقة "إما أن تكون للجميع أو لا أحد".

ويربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن، الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وحصة كبيرة من عمليات الشحن العالمية.

وقال مسؤول حوثي كبير يوم الاثنين إن ​الجماعة مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب - وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل - إذا واصلت السعودية هجومها على اليمن، وفقا ​لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لقناة برس تي.في الإيرانية.

إيران: مقتل 7 جنود في ضربات أمريكية

نقلت وكالة تسنيم ​شبه الرسمية للأنباء ‌عن الجيش الإيراني قوله اليوم الأربعاء إن ​سبعة على ​الأقل من جنوده قُتلوا ⁠في غارات أمريكية ​استهدفت قاعدة عسكرية ​إيرانية في بمبور خلال الليل.

وقال الجيش إن الغارات ​كان هدفها ​إلحاق أكبر قدر من الخسائر ‌البشرية، ⁠إذ أصاب 13 صاروخاً أماكن ضيافة ونقاط حراسة ومرافق ​إقامة ​في ⁠القاعدة الواقعة قرب مدينة إيرانشهر ​بجنوب شرق ​البلاد، وفق التقرير.

ترامب: قد نضرب محطات الكهرباء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، الأربعاء، إنه قد يأمر بضرب محطات الكهرباء في إيران الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة حثّت إيران على إبرام الاتفاق، مؤكداً أنه لن يوافق على أي اتفاق لا يضمن عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.