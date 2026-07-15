تصعيد جديد في هرمز... والنفط يترجم القلق بالأرقام

خبرني - استمرت أسعار النفط في الارتفاع اليوم مع إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية ورد إيران بشن هجمات على ​البنية التحتية الأمريكية في المنطقة.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس المقبل عند 79.78 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.55% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل عند 85.44 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.84% عن سعر التسوية السابق.

وسجل خام "برنت" أمس عند التسوية ⁠أعلى مستوياته منذ 12 يونيو 2026 لثاني جلسة على التوالي، وحقق الخام الأمريكي أعلى ​مستوياته منذ 15 من الشهر نفسه.

ويوم أمس، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية وهدد بضرب ‌محطات توليد الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات.

وبدأت الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنه الجيش، موجة جديدة من الضربات "لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز".

من جهتها أغلقت طهران المضيق مجددا بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ​المزيد من تقويض الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو 2026.