وول ستريت تستعيد زخم الصفقات.. الاكتتابات الضخمة تعيد تشكيل أرباح البنوك

خبرني - من المتوقع أن تُعلن بنوك وول ستريت هذا الأسبوع أكبر إيراداتها من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية منذ 4 سنوات ونصف، مدفوعةً بالاكتتاب الضخم لشركة سبيس إكس في البورصة وعودة عمليات الاندماج والاستحواذ الضخمة.

وتشير تقديرات وكالة أنباء "بلومبرغ" إلى أن أكبر 5 بنوك استثمارية أمريكية -جي بي مورغان تشيس، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب- ستُعلن زيادة سنوية في الرسوم بنسبة 27% في الربع الثاني.

وسيصل إجمالي هذه الإيرادات إلى 11.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، الذي شهد ذروة أداء القطاع مؤخرًا.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير بعد أن سجلت الأسهم الأمريكية أفضل أداء ربع سنوي لها في 6 سنوات، على الرغم من التقلبات وعدم اليقين الناجمين عن الحرب الإيرانية.

وأسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار النفط، ومؤشرات مرونة المستهلك في دعم هذا الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران.

ويأتي جزء كبير من هذه المكاسب من رسوم أسواق رأس المال، والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.5 مليار دولار موزعة على البنوك الخمسة.

ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى الرسوم التي حصلت عليها البنوك الاستثمارية الـ23 من طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام، التي بلغت 500 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ يُدفع على الإطلاق في طرح عام. وقد حصل كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي على 100 مليون دولار من الصفقة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة زاكس لإدارة الاستثمار، برايان مولبيري، لصحيفة فايننشال تايمز، "كانت صفقة سبيس إكس ضخمة للغاية، ونتوقع أن يكون لها تأثير ملموس على جميع البنوك المشاركة".

وسلّط المصرفيون والمحللون الضوء على الحجم الهائل لمجموعة جديدة من شركات التكنولوجيا التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام أو يُحتمل طرحها قريبًا، بما في ذلك SpaceX وOpenAI وAnthropic.

مع ذلك، كان إدراج الشركات الأصغر حجمًا المملوكة لشركات الأسهم الخاصة أقل نشاطًا، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ في البنوك الخمسة بنحو 30% مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي لتتجاوز 4 مليارات دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2021 التي تتجاوز فيها الرسوم هذا المستوى لثلاثة أرباع متتالية.

وقد استفادت وول ستريت من انتعاش الصفقات الكبيرة التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. وكتب بنك مورغان ستانلي في مذكرة لعملائه هذا الأسبوع أن إعلانات عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية لعام 2026 تتجه نحو تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتعلن بنوك جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبنك أوف أمريكا، وسيتي، وويلز فارجو أرباحها الثلاثاء، على أن يتبعها بنك مورغان ستانلي يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تعلن البنوك الستة مجتمعة عن أرباح الربع الثاني بنحو 44 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي.