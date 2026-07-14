أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي في 2026.. دليل شامل

خبرني - يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً، مع ظهور أدوات متخصصة تخدم مجالات متعددة مثل كتابة المحتوى، والبحث، والبرمجة، والتصميم، وإنشاء العروض التقديمية، وإنتاج الصوتيات.

وتوفر هذه الأدوات حلولًا تساعد الأفراد والشركات على إنجاز المهام بسرعة وكفاءة أكبر.



ونقدم في التقرير التالي دليلا مبسطا لأبرز 10 أدوات للذكاء الاصطناعي، مع توضيح استخداماتها، وأهم مميزاتها وعيوبها، وطرق الوصول إليها، وأسعارها، وكيفية الاستفادة منها.

1. تشات جي بي تي (ChatGPT)

أفضل استخدام: كتابة المحتوى، البرمجة، تلخيص النصوص، وتوليد الأفكار.

المميزات: فهم متقدم للسياق، دعم قوي للغة العربية، وإمكانية استخدام GPTs المتخصصة.

العيوب: قد يقدم معلومات غير دقيقة أحياناً، وبعض المزايا المتقدمة تتطلب اشتراكاً مدفوعاً.

كيفية الحصول عليه: عبر الموقع الرسمي أو تطبيقات الهواتف.

السعر: نسخة مجانية، وخطة Plus مقابل 20 دولارًا شهريًا.

طريقة التعامل: اكتب طلبًا واضحًا ومحددًا، ويمكن رفع ملفات أو صور وطلب تحليلها أو تلخيصها.

2. جيميناي (Gemini)

أفضل استخدام: البحث الذكي، إعداد التقارير، والإجابة عن الأسئلة بالاعتماد على الإنترنت، ويمكنه الاستفادة من معلومات الويب عند الحاجة.

المميزات: متصل بالويب، ويتكامل مع Gmail وGoogle Docs وDrive، ويتميز بسرعة الاستجابة.

العيوب: يتحفظ في بعض الموضوعات، وقد يحتاج تنسيق النصوص الطويلة إلى مراجعة.

كيفية الحصول عليه: عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف.

السعر: نسخة مجانية، وخطة Gemini Advanced ضمن Google One.

طريقة التعامل: اطرح سؤالك مباشرة أو اسمح له بالوصول إلى ملفاتك على خدمات غوغل لتحليلها.

3. كلود (Claude)

أفضل استخدام: تحليل الملفات الطويلة، والكتابة الاحترافية، ومراجعة الأكواد البرمجية.

المميزات: يستطيع التعامل مع مستندات ضخمة، ويقدم أسلوب كتابة طبيعي ودقيق.

العيوب: الاستخدام المجاني محدود بعدد معين من الرسائل يومياً.



السعر: مجاني مع قيود، وخطة مدفوعة بنحو 20 دولارًا شهريًا.

طريقة التعامل: ارفع ملف PDF أو مستندًا طويلًا، واطلب منه استخلاص أهم النقاط أو تقديم ملخص شامل.

4. مايكروسوفت كوبايلوت (Microsoft Copilot)

أفضل استخدام: البحث بالمصادر، وإنشاء الصور، والمساعدة في تطبيقات مايكروسوفت.

المميزات: يقدم روابط للمراجع، ويدعم توليد الصور، ويتكامل مع منتجات Microsoft.

العيوب: قد تكون سرعة الاستجابة أقل من بعض المنافسين في بعض الأوقات.

كيفية الحصول عليه: عبر متصفح Edge أو الموقع أو التطبيق.

السعر: مجاني، مع خطط مدفوعة للمؤسسات.

طريقة التعامل: اكتب سؤالك أو اطلب إنشاء صورة أو تلخيص موضوع مع إرفاق المصادر.

5. بيربليكسيتي (Perplexity AI)

أفضل استخدام: البحث الذكي والأكاديمي وجمع المعلومات من مصادر متعددة.

المميزات: يقدم إجابات مختصرة مدعومة بالمراجع، مع إمكانية تخصيص نوع المصادر.

العيوب: يركز على البحث أكثر من الكتابة الإبداعية.

كيفية الحصول عليه: عبر الموقع أو التطبيق.

السعر: مجاني، مع نسخة Pro توفر نماذج أكثر تطورًا.

طريقة التعامل: اكتب سؤالك كما لو كنت تستخدم محرك بحث، وسيعرض ملخصاً مدعومًا بالمراجع.

6. نوت بوك إل إم (NotebookLM)

أفضل استخدام: تلخيص الملفات، وتنظيم المعلومات، وتحليل المستندات.

المميزات: يعتمد على الملفات التي يرفعها المستخدم، أصبح بإمكانه استخدام مصادر متنوعة مثل الروابط ومحتوى Google Drive وغيرها، ويتيح إنشاء ملخصات صوتية للمحتوى.

العيوب: بعض المزايا، مثل الملخصات الصوتية، ما زالت أفضل باللغة الإنجليزية.

كيفية الحصول عليه: عبر موقع NotebookLM.

السعر: مجاني.

طريقة التعامل: أنشئ دفتر ملاحظات، ثم ارفع ملفاتك واسأله عن محتواها أو اطلب تلخيصها.

7. كانفا للذكاء الاصطناعي (Canva AI)

أفضل استخدام: تصميم الصور، والعروض التقديمية، والفيديوهات، ومنشورات التواصل الاجتماعي.

المميزات: واجهة سهلة، وأدوات ذكية لإنشاء الصور وتعديلها وإزالة العناصر غير المرغوبة.

العيوب: بعض الأدوات المتقدمة متاحة فقط في الاشتراك المدفوع.

كيفية الحصول عليه: عبر الموقع أو التطبيق.

السعر: مجاني مع خطة Pro مدفوعة.

طريقة التعامل: افتح التصميم، واستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة وصف التصميم أو تعديل الصور.

8. جاما (Gamma App)

أفضل استخدام: إنشاء عروض تقديمية وصفحات ويب بسرعة.

المميزات: ينشئ المحتوى والتصميم تلقائياً مع قوالب احترافية.

العيوب: النسخة المجانية تعتمد على عدد محدود من النقاط.

كيفية الحصول عليه: عبر موقع Gamma.

السعر: مجاني بنظام النقاط، مع خطط مدفوعة.

طريقة التعامل: أدخل فكرة العرض أو عنوانه، وسيقوم بإنشاء الشرائح خلال دقائق.

9. أدوبي فايرفلاي (Adobe Firefly)

أفضل استخدام: إنشاء الصور والتعديل الاحترافي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المميزات: جودة مرتفعة، وإمكانية الاستخدام التجاري، وأدوات قوية لتحرير الصور.

العيوب: يحتاج إلى حساب أدوبي، ويعتمد على رصيد شهري في الخطة المجانية.

كيفية الحصول عليه: عبر الموقع أو داخل Photoshop.

السعر: مجاني بعدد محدود من عمليات التوليد، مع خطط مدفوعة.

طريقة التعامل: اكتب وصفًا دقيقًا للصورة، ثم اختر النمط والأبعاد للحصول على النتيجة المطلوبة.

10. إليفن لابس (ElevenLabs)

أفضل استخدام: تحويل النصوص إلى صوت، والتعليق الصوتي، ودبلجة الفيديوهات.

المميزات: أصوات طبيعية جدًا، ويدعم اللغة العربية، مع إمكانية استنساخ الصوت.

العيوب: الرصيد المجاني محدود، والميزات الاحترافية تتطلب اشتراكاً.

كيفية الحصول عليه: عبر الموقع الرسمي.

السعر: يوفر خطة مجانية بحد استخدام شهري، إضافة إلى باقات مدفوعة.

طريقة التعامل: أدخل النص، واختر الصوت المناسب، ثم أنشئ الملف الصوتي وحمله