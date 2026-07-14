تأجيل قضية صبري نخنوخ في مصر.. هل تصالح مع صاحب معرض السيارات؟

خبرني - قررت محكمة مصرية تأجيل أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس".

وتم اتهام صبري نخنوخ بارتكاب عدد من الجرائم. من بينها استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب، والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص لارتكاب جريمة.

وشهدت الجلسة تطورًا لافتًا، بعدما أعلن دفاع أحد المتهمين أن مالك معرض السيارات، المجني عليه في الواقعة، يعتزم التنازل رسميًا عن البلاغ والتصالح مع صبري نخنوخ أمام هيئة المحكمة، وهو ما أثار اهتمام الحضور داخل قاعة المحكمة.

كما قررت هيئة المحكمة منع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور الجلسة، لتنعقد المرافعات بعيدًا عن التغطية الإعلامية.

وبحسب أمر الإحالة في القضية أسندت النيابة العامة المصرية إلى صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين ارتكاب عدة وقائع بحق المجني عليهم، تضمنت توجيه عبارات سب وشتائم علنية من شأنها خدش الشرف والاعتبار، فضلًا عن اتهامات تتعلق بالتهديد والتعدي.

وذكرت أوراق القضية أن المتهم الأول، صبري نخنوخ، يواجه أيضًا اتهامًا بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، من خلال إرسال رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" تضمنت تهديدًا للمجني عليه بإلحاق الأذى به، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بوقائع القضية.

وتأتي هذه المحاكمة على خلفية الأحداث التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، والتي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها قبل أن تقرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم، فيما تواصل المحكمة نظر القضية وفق الإجراءات القانونية المقررة.