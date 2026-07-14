العراق.. كشف لغز جريمة اختطاف وقتل غامضة بعد 17 عاماً

خبرني - أسدلت الجهات الأمنية في محافظة ميسان العراقية الستار على جريمة اختطاف وقتل غامضة وقعت أحداثها قبل 17 عاماً، وراحت ضحيتها سيدة أُزهقت روحها على يد مجرم ظلّ مجهول الهوية طيلة تلك السنوات.

وأعلنت قيادة شرطة ميسان إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة، بعد جهود استخبارية مكثفة قادت إلى تحديد هويته وضبطه، ثم إحالته إلى التحقيق لتدوين اعترافاته وكشف ملابسات القضية.

وكشفت قيادة الشرطة، في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، عن تفاصيل الحادثة؛ حيث أوقف الجاني إثر تشكيل فريق أمني متخصص، واعترف صراحةً بتصفية الضحية وإخفاء جثتها بعد رفض ذويها دفع فدية مالية بلغت 20 ألف دولار أمريكي.

وأُحيل المتهم إلى القضاء لمحاكمته وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على عقوبة الإعدام لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أو إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة.

وسبق أن سجّل العراق جرائم قتل تباينت دوافعها، ورغم غياب الإحصائيات الرسمية السنوية لعدد هذه الجرائم، فإن مواقع التواصل الاجتماعي والصحف اليومية تحفل بالكثير من الحوادث بين فترة وأخرى في مختلف المحافظات.

ولا يمنع مرور السنوات من ملاحقة الجناة؛ فقد سجلت محافظة بابل حادثة مشابهة في أيار/ مايو الماضي، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم أقدم قبل 21 عاماً على قتل زوجة شقيقه إثر خلافات، وزوّر بعدها بسنوات شهادة وفاة باسمه للتخلص من الملاحقة القانونية.