أبل تحوّل ساعتها الذكية إلى مساعد شخصي بالذكاء الاصطناعي

خبرني - تستعد شركة أبل لإطلاق نظام التشغيل watchOS 27 لساعات "أبل ووتش"، في تحديث يركز بشكل أساسي على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في المساعد الصوتي Siri، إلى جانب تحسينات في طريقة التفاعل مع الساعة وإدارة التطبيقات والميزات الصحية.

ويُعد إدخال Siri AI أبرز تحديث في النسخة الجديدة، إذ يمنح المساعد قدرات أكثر تطورًا تشمل إجراء محادثات طبيعية، التعامل مع أسئلة مفتوحة، وتقديم إجابات أكثر ارتباطًا بالسياق الشخصي للمستخدم.

كما أضافت أبل تطبيقًا مخصصًا لـSiri على الساعة يتيح مراجعة المحادثات واستكمالها عبر أجهزة أبل الأخرى.

وتقول أبل إن Siri AI سيجعل "أبل ووتش" أكثر استقلالية في تنفيذ المهام اليومية، مثل الوصول إلى المعلومات الشخصية المحفوظة، والبحث داخل الملاحظات، والمساعدة على تنظيم المهام، مع استمرار التكامل مع منظومة Apple Intelligence.

كما يتضمن watchOS 27 إيماءة جديدة بلمسة واحدة تتيح فتح عناصر مثل أدوات Smart Stack باستخدام يد واحدة، إضافة إلى شبكة تطبيقات ديناميكية تساعد على الوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا.

وفي مجال الصحة واللياقة، يحصل النظام على تحسينات لميزة Workout Buddy التي تقدم تحليلات أكثر تفصيلًا لبيانات التمارين، إلى جانب تحديثات في تطبيق الصحة وميزات تتبع الدورة الشهرية.

ويرى محللون أن التحديث يمثل تحولًا في دور الساعة الذكية من جهاز يركز أساسًا على اللياقة والإشعارات إلى مساعد شخصي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، رغم أن بعض ميزات Siri AI ستعتمد على توافق الساعة مع أجهزة iPhone الداعمة لـApple Intelligence.