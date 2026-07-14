هل يجعل الذكاء الاصطناعي البشر أكثر (فظاظة)؟

خبرني - هل فكرت يوماً في الطريقة التي تتحدث بها مع روبوتات الدردشة أو المساعدين الرقميين؟ على الأرجح، نادراً ما تتضمن رسائلك كلمات مثل "من فضلك" أو "شكراً لك"، وتكتفي بدلاً من ذلك بإلقاء أوامر مباشرة وجافة مثل "اكتب هذا" أو "لخص تلك الوثيقة دون أخطاء".

هذا الأسلوب الفظ، الذي بات طبيعياً في تعاملنا مع التكنولوجيا، يثير قلقاً متزايداً لدى علماء النفس واللغويين، وسط تحذيرات من أن اعتيادنا على هذه اللهجة الخشنة قد يتسلل تدريجياً إلى علاقاتنا اليومية مع البشر، مما يهدد بإضعاف قيم اللياقة والتعاون المجتمعي.

تقليل المجهود الذهني

السبب وراء فظاظتنا مع الآلات يكمن في رغبتنا الفطرية بتقليل المجهود الذهني؛ فالحديث بلباقة يتطلب طاقة عقلية واختياراً دقيقاً للكلمات، بينما الآلة مبرمجة للاستجابة للأوامر المباشرة، بل إن الأسلوب الجاف قد يمنحنا أحياناً نتائج أفضل وأسرع.

وتكمن المشكلة هنا في آلية عمل الدماغ البشري، إذ يعيد تدوير الكلمات والأنماط اللغوية الأكثر استخداماً وتكراراً بشكل تلقائي.

ومع قضاء ساعات طويلة في توجيه أوامر جافة للذكاء الاصطناعي، يزداد احتمال انتقال هذا النمط اللغوي الفظ بشكل لا واعي إلى محادثاتنا مع الزملاء والأصدقاء، تماماً كما يتبنى الطلاب لغة زملائهم في الجامعة دون إدراك.

ولا تقتصر المشكلة على الأوامر العملية فحسب، بل تمتد لتشمل روبوتات المرافقة العاطفية، التي تشجع مستخدميها على التحدث من دون توقف عن أنفسهم واهتماماتهم الشخصية من دون الحاجة لتبادل أدوار الحديث. هذا الأسلوب الأناني يضعف مهارة الإصغاء والمشاركة التفاعلية التي تتطلبها العلاقات الإنسانية الحقيقية.

في النهاية، قد تبدو اللياقة والتهذيب تفاصيل ثانوية في زمن الثورة الرقمية، لكنها في الواقع المحرك الأساسي الذي يضمن تماسك المجتمعات واستمرار تعاون أفرادها.

وفي عالم يواجه بالفعل تحديات اجتماعية جمة، يصبح الحفاظ على لغة الحوار الراقية ضرورة لحماية هويتنا الإنسانية من التحوّل إلى مجرد نسخ آلية جافة خالية من الود.