مصر.. تفاصيل أخطر (احتيال إلكتروني) يستهدف المقبلين على الزواج

خبرني - فيما وُصف بـ"أخطر احتيال إلكتروني" يستهدف الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج في مصر، كشفت السلطات المختصة عن تفاصيل صادمة في قضية كبرى دفع فيها الضحايا أرقامًا مذهلة للجناة.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي، عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على هؤلاء الضحايا عبر مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي المنصة الرسمية لـ"مبادرة الفحص الطبي" التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، قبل أن ينجح في جمع متحصلات غير مشروعة وصلت إلى نحو 26 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة أن إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية رصدت مواقع وحسابات إلكترونية تنتحل هوية الموقع الرسمي لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، حيث استغل المتهمون ثقة المواطنين واستدرجوهم لإجراء الفحوصات وسداد الرسوم مقابل استخراج شهادات فحص طبي مزورة.

وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تم تحديد هوية أفراد التشكيل الإجرامي، الذي ضم 19 شخصاً، فيما أذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مقار نشاطهم.

وحسب البيان، أسفرت المأمورية عن ضبط مستندات مزورة منسوب صدورها لوزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، إلى جانب أجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تنفيذ عمليات التزوير، كما عُثر على مبالغ مالية وعقود شراء عقارات من حصيلة النشاط الإجرامي.

وختمت هيئة الرقابة الإدارية البيان بدعوة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع المنصات الرسمية المعتمدة، والتأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل سداد أي رسوم، مع سرعة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال إلكتروني حفاظاً على حقوقهم.

يشار إلى أن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج" هي مبادرة أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية ضمن مبادرات "100 مليون صحة"، وتهدف إلى مساعدة المقبلين على الزواج في الاطمئنان على حالتهم الصحية والحد من انتقال الأمراض المعدية والوراثية، بما يسهم في تكوين أسرة أكثر صحة.