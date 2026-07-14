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  • علي زياد المناصير يتخرج من جامعة إكستر البريطانية في إدارة الأعمال

علي زياد المناصير يتخرج من جامعة إكستر البريطانية في إدارة الأعمال

  • 14 تموز 2026
  • 19:02
علي زياد المناصير يتخرج من جامعة إكستر البريطانية في إدارة الأعمال

خبرني - هنأت مجموعة المناصير رئيس هيئة المديرين، المهندس زياد المناصير، بمناسبة تخرج نجله علي زياد المناصير من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، وحصوله على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأعربت المجموعة عن أصدق التهاني والتبريكات للعائلة بهذه المناسبة، متمنيةً للخريج علي المناصير دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية، وأن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء.

واختتمت المجموعة تهنئتها بتمنياتها له بمزيد من التميز والنجاح في المستقبل، مؤكدةً فخرها بهذا الإنجاز الأكاديمي.

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