أبل تمهد لأكبر تغيير في تاريخ آيفون.. استعدادات مبكرة لهاتف iPhone 20

خبرني - تسابق أبل الزمن استعدادا لأحد أهم هواتفها على الإطلاق، مع بدء تجهيز خطوط الإنتاج لتصميم مختلف كليا، يتوقع أن يمثل أكبر تحول في تاريخ هواتف آيفون.

أكملت المنشآت التابعة لسلسلة توريد شركة أبل عمليات التحديث والتجهيز استعدادا لإنتاج هاتف iPhone 20، وذلك وفقا لمسرب معلومات على منصة ويبو، أشار إلى أن هاتف الذكرى السنوية العشرين سيأتي بتصميم زجاجي بالكامل، في خطوة قد تمثل أكبر تغيير في هوية هواتف آيفون منذ إطلاقها.

وذكر المسرب المعروف باسم Fixed Focus Digital، في منشور جديد على منصة ويبو، أن "النهج المفضل" لتصميم iPhone 20 يتمثل في العودة إلى استخدام الزجاج بشكل شبه كامل، مع توقعات بأن تضاهي جودة التصنيع تلك التي اشتهر بها الجيل الأول من هاتف iPhone Air.

وأضاف المسرب أن منشأة التصنيع المعنية "خضعت بالفعل لعمليات تحديث شاملة"، وأصبحت في انتظار بدء الإنتاج الآلي، دون أن يكشف عن اسم المورد المسؤول.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Lens Technology تتولى تصنيع الزجاج الخارجي لهواتف آيفون، وكانت قد استحوذت سابقا على مصانع تجميع الإطارات المعدنية والواجهات الخلفية الزجاجية التابعة للمورد المنافس Catcher Technology.

ووفقا لموقع MacRumors، فإن هواتف آيفون لا تدخل عادة مرحلة الإنتاج واسع النطاق إلا قبل أسابيع قليلة من موعد إطلاقها. ففي حالة iPhone 17، بدأ الإنتاج التجريبي خلال شهر يونيو/حزيران، بينما كان من المخطط الوصول إلى الإنتاج الكامل في أغسطس/آب، أي قبل نحو شهر من طرح الجهاز في الأسواق خلال سبتمبر/أيلول 2025.

ويرجح التقرير أن المعلومات الجديدة تشير إلى مرحلة مبكرة من إعادة تجهيز خطوط الإنتاج، وهي أعمال تحضيرية سبق أن أشارت إليها وكالة بلومبرغ، التي أكدت أن أبل كثفت استعداداتها لتطوير التصميم الجديد المخصص للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق هاتف آيفون.

وتضيف هذه التسريبات تفاصيل جديدة إلى سلسلة من الشائعات المتداولة منذ أكثر من عام بشأن الهاتف المرتقب.

وكان الصحفي مارك غورمان، من وكالة بلومبرغ، قد ذكر أن أبل تستهدف تقديم هاتف آيفون "مصنوع في معظمه من الزجاج"، مع تصميم منحني وخالٍ من أي فتحات ظاهرة في الشاشة، بحيث يلتف الزجاج حول جميع جوانب الجهاز، على أن يُطرح في الأسواق خلال سبتمبر/أيلول 2027.

وفي مايو/أيار الماضي، خالف حساب Fixed Focus Digital تقريرا للمسرب Instant Digital، كان قد أشار إلى أن أبل تدرس استخدام المعدن السائل أو سبيكة تيتانيوم مطورة بديلا للألمنيوم في طرازات Pro المستقبلية.

ورأى المسرب أن الألمنيوم لا يزال الخيار الأكثر عملية في الوقت الحالي، نظرا إلى قدرته على التعامل مع الحرارة الناتجة عن عمليات الذكاء الاصطناعي التي تنفذ مباشرة داخل الجهاز.

وأشار أيضا إلى أن أي تغيير في المواد المستخدمة لن يحدث قبل عام 2027، وهو ما يتوافق مع التوقعات التي تشير إلى احتفاظ هاتف iPhone 18 Pro بالهيكل المصنوع من قطعة واحدة من الألمنيوم، المتوقع ظهوره لأول مرة مع iPhone 17 Pro.

وأكد المسرب مجددا أن الإطارات الوسطى المصنوعة من الألمنيوم "ستظل مستخدمة في الهواتف ذات الحواف المستقيمة لفترة طويلة"، وهو ما يفتح الباب أمام اعتماد تصميم مختلف في iPhone 20، الذي يتوقع أن يأتي بحواف منحنية وهيكل زجاجي غير مسبوق.

ومن المنتظر أن تطلق أبل هواتف iPhone 20 الخاصة بالذكرى السنوية العشرين خلال خريف عام 2027، وذلك بعد إطلاق هواتف iPhone 18 وiPhone 18e وiPhone Air 2 في فصل الربيع من العام نفسه.