أقوى العطور الرجالية التي تدوم أكثر من 12 ساعة

خبرني - لم يعد اختيار العطر الرجالي يعتمد على الرائحة فقط، بل أصبح الثبات والفوحان من أهم المعايير التي يبحث عنها الرجال عند شراء عطر يمنحهم حضورًا مميزًا ويدوم طوال اليوم

فالعطر الذي يدوم لساعات طويلة يمنح صاحبه حضورًا لافتًا ويعكس شخصيته في العمل والمناسبات والسهرات، دون الحاجة إلى إعادة رشه أكثر من مرة خلال اليوم.

وخلال عام 2026، قدمت أشهر دور العطور العالمية تركيبات أكثر تطورًا تعتمد على زيوت عطرية عالية التركيز ومكونات فاخرة، ما ساهم في إنتاج عطور تتميز بثبات يتجاوز 12 ساعة وفوحان واضح يدوم لفترات طويلة. وفي هذا التقرير نستعرض أفضل العطور الرجالية طويلة الثبات، إلى جانب أهم النصائح التي تساعدك على اختيار العطر المناسب.

كيف تختار عطرًا رجاليًا يدوم أكثر من 12 ساعة؟

قد تبدو العديد من العطور متشابهة عند أول تجربة، لكن الفارق الحقيقي يظهر بعد مرور عدة ساعات. لذلك ينصح خبراء العطور بالاهتمام بعدة عوامل قبل اتخاذ قرار الشراء.

تركيز الزيوت العطرية

يعد تركيز الزيوت العطرية العامل الأساسي في تحديد مدة ثبات العطر، فكلما ارتفعت نسبتها زادت قدرة العطر على البقاء لساعات أطول.

Parfum: الأعلى من حيث التركيز والثبات، وقد يدوم لأكثر من 12 ساعة.

Eau de Parfum (EDP): يوفر توازنًا ممتازًا بين الثبات والفوحان.

Eau de Toilette (EDT): أخف في التركيز، ويناسب الاستخدام اليومي.

المكونات الأساسية للعطر

تلعب مكونات العطر دورًا مهمًا في مدة بقائه على البشرة، وتعد روائح العود والعنبر والمسك والباتشولي وخشب الصندل والجلد من أكثر المكونات التي تمنح العطر ثباتًا طويلًا، بينما تختفي الروائح الحمضية والمنعشة بسرعة أكبر، لذا تستخدم غالبًا في مقدمة العطر.

الثبات والفوحان

العطر المثالي لا يتميز بالثبات فقط، بل يجمع أيضًا بين الفوحان المتوازن والرائحة المريحة، بحيث يمنح حضورًا مميزًا دون أن يكون مزعجًا للمحيطين.

اختيار العطر حسب المناسبة

تعد العطور الشرقية والدافئة الخيار الأفضل لفصل الشتاء والأمسيات، بينما تناسب العطور المنعشة ساعات النهار والأجواء الصيفية.

أفضل عطور رجالية تدوم أكثر من 12 ساعة

ومن أفضل العطور التي يمكنك اختيارها إذا كنت ترغب في ثباتها لفترة طويلة قد تصل إلى 12 ساعة ما يلي:

1- عطر Creed Aventus

يعد عطر Creed Aventus من أشهر العطور الرجالية الفاخرة التي حافظت على مكانتها لسنوات، بفضل تركيبته المتوازنة التي تجمع بين الفواكه والأخشاب والمسك. يبدأ العطر بنفحات منعشة من الأناناس والبرغموت والتفاح، قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى قلب أكثر عمقًا يعتمد على الباتشولي، بينما تمنحه قاعدة المسك وطحلب البلوط ثباتًا استثنائيًا يدوم طوال اليوم.

ويتميز هذا العطر بثبات يتجاوز 12 ساعة مع فوحان قوي خلال الساعات الأولى، ما يجعله مناسبًا للاجتماعات الرسمية والمناسبات المهمة، كما يمكن استخدامه في معظم فصول السنة دون أن يفقد جاذبيته.

2- عطر Dior Sauvage Elixir

إذا كنت تبحث عن عطر يلفت الأنظار منذ اللحظة الأولى، فإن عطر Dior Sauvage Elixir يعد من أقوى إصدارات ديور من حيث الأداء والثبات. يعتمد على مزيج غني من القرفة وجوزة الطيب واللافندر، إلى جانب خشب الصندل والعرقسوس والعنبر، ليمنح رائحة شرقية قوية وأنيقة في الوقت نفسه.

ويشتهر العطر بقدرته على البقاء لساعات طويلة، إذ قد تستمر رائحته حتى اليوم التالي على الملابس، كما يتمتع بفوحان مرتفع يناسب السهرات والأجواء الشتوية، ويعد خيارًا مثاليًا لعشاق الروائح الجريئة.

3- عطر Bleu de Chanel Parfum

يجمع عطر Bleu de Chanel Parfum بين الفخامة والهدوء، لذلك يفضله الكثير من رجال الأعمال ومحبي الإطلالات الكلاسيكية. تبدأ رائحته بنفحات منعشة من الليمون والبرغموت، ثم تتطور تدريجيًا مع خشب الأرز وخشب الصندل والبخور، بينما تضيف حبوب التونكا لمسة دافئة تمنحه طابعًا أنيقًا.

ويتميز العطر بثبات طويل ورائحة راقية غير مزعجة، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي والعمل والاجتماعات، كما تتطور رائحته بشكل جميل مع مرور الوقت دون أن تفقد توازنها.

4- عطر Tom Ford Noir Extreme

يعتبر عطر Tom Ford Noir Extreme من أفضل العطور الشرقية الرجالية، إذ يجمع بين الفخامة والدفء في تركيبة غنية تناسب المناسبات المسائية. يحتوي على مزيج من الهيل والزعفران والفانيليا والعنبر والأخشاب والكهرمان، ليمنح رائحة عميقة وجذابة تدوم لساعات طويلة.

ويتميز بثبات يتجاوز 12 ساعة وفوحان واضح يلفت الانتباه، كما يناسب الأجواء الباردة وفصل الشتاء، ويمنح صاحبه حضورًا قويًا في السهرات والمناسبات الخاصة.

5- عطر Giorgio Armani Code Parfum

يقدم عطر Giorgio Armani Code Parfum مزيجًا أنيقًا يجمع بين الطابع الإيطالي الكلاسيكي واللمسات العصرية، حيث تبدأ رائحته بالبرغموت المنعش، ثم تمتزج مع السوسن والمريمية، قبل أن تستقر على قاعدة دافئة من حبوب التونكا وخشب الأرز.

ويعدخيارًا مناسبًا لمن يبحث عن رائحة متوازنة تدوم لساعات طويلة دون مبالغة في الفوحان، كما يناسب الاستخدام اليومي والعمل والمناسبات المختلفة، ويتميز بقدرته على إرضاء مختلف الأذواق والفئات العمرية.