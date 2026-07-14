فتوى مصرية حول تشارك الجيران بالواي فاي

خبرني - حسمت دار الافتاء المصرية الجدل حول حكم مشاركة اشتراك خدمة الانترنت مع الجيران مقابل مبلغ مالي، مؤكدة ان هذا التصرف لا يجوز شرعا اذا تم من دون الحصول على اذن كتابي من الشركة المقدمة للخدمة، لما يتضمنه من مخالفة للعقد والاعتداء على الحقوق المالية.

واوضحت دار الافتاء المصرية، في فتوى حملت الرقم (8942)، ردا على سؤال يتعلق بمنح الجيران كلمة مرور الواي فاي او مد خدمة الانترنت اليهم بشكل دائم مقابل اشتراك شهري، ان هذا التصرف يعد ممنوعا شرعا اذا لم توافق عليه الشركة المزودة للخدمة.

وبين الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، ان الشريعة الاسلامية تدعو الى حسن الجوار والتكافل بين الناس، وتجعل الاحسان الى الجار من مكارم الاخلاق، الا ان ذلك لا يبرر مخالفة العقود او التعدي على حقوق الاخرين.

مخالفة للعقود واعتداء على الحقوق المالية

واشار الى ان الشركة تحدد قيمة الاشتراك مقابل انتفاع وحدة سكنية واحدة بالخدمة، وبالتالي فان استفادة اكثر من منزل من الاشتراك نفسه مقابل رسوم واحدة يحرم الشركة من حقها المالي المشروع، وهو ما يعد اعتداء على اموالها.

وشدد على ان هذا التصرف يشتمل كذلك على الغش والتدليس، ويتعارض مع مبدا حسن النية في تنفيذ العقود، وهو ما نهت عنه الشريعة الاسلامية.

واكدت دار الافتاء المصرية ان مشاركة اشتراك الانترنت او منح كلمة مرور الواي فاي للجيران بشكل دائم مقابل مبلغ مالي، من دون اذن كتابي من الشركة، يعد امرا ممنوعا شرعا لما ينطوي عليه من غش وتدليس واعتداء على حق مالي ثابت للشركة.